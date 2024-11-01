Что готовит конференция «Жить на проценты» в 2024 году: новые спикеры и темы — Finance.ua

Что готовит конференция «Жить на проценты» в 2024 году: новые спикеры и темы
Появилась полная программа конференции «Жить на проценты», которая соберет в одном месте практикующих инвесторов из разных сфер бизнеса и начинающих инвесторов, которые на старте своего пути ищут поддержки и ориентир. Рассказываем, чего ждать гостям мероприятия.
Главные темы
Мероприятие будет продолжаться в течение 9 часов. За это время гости смогут послушать как одиночные выступления спикеров, так и дискуссии экспертов.
В частности, будут подняты темы:
- экономического прогноза;
- направлений для инвестирования во время войны;
- инвестиций в фондовый рынок;
- инвестирования в криптовалюты;
- создание надежного инвестиционного портфеля;
- инвестиций в недвижимость;
- налогов инвестора;
- земельных инвестиций;
- прогнозирование для инвесторов до 2030 года.
Посещение конференции — уникальная возможность разобраться с самыми сложными темами и лично пообщаться с профильными специалистами.
Кто среди спикеров
Гости конференции «Жить на проценты» смогут увидеть как незаменимых экспертов, которые уже не впервые присутствуют на этом мероприятии, так и новые лица, которые не только сами инвестируют, но и учат, как это делать.
Так, например, среди новых спикеров будет адвокат и эксперт по международному налогообложению Александра Никитина, которая знает все о налогах и расскажет инвесторам об особенностях налогообложения и декларирования инвестиционного дохода.
Еще одним новым лицом конференции в этом году станет блогер и криптоинвестор Елена Набатова, которая знает все об инвестициях в криптовалюты и стратегии, которые работают, а потому расскажет о функционировании и инсайдах рынка криптовалют.
Кроме того, на мероприятии будут эксперты, которые из года в год делятся своим опытом с гостями конференции «Жить на проценты». Например, директор по развитию бизнеса, исследовательская компания Kantar Ukraine Кирилл Ежов в своем докладе сосредоточит внимание на тенденциях в инвестировании украинцев во время войны и расскажет, какие направления сегодня наиболее популярны.
Основатель и управляющий партнер инвестиционной компании HUG’S Эрик Найман приобщится к дискуссии о трендах фондового рынка, а также расскажет, к каким вызовам готовиться инвесторам уже в ближайшем будущем.
СЕО и соучредитель Твоє Коло Андрей Усенко и соучредитель сервиса земельных инвестиций Zeminvest Александр Черный вместе с другими экспертами подискутируют на тему феномена земельных аукционов и расскажут инсайды для инвесторов, которые планируют вложить средства в землю.
А в теме инвестирования в недвижимость будут разбираться обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак, управляющий партнер в KDU Realty Group Елена Маленкова, управляющий партнер УЛИС Евгений Лавренюк и другие специалисты в этой сфере. С полной программой и спикерами можно ознакомиться по ссылке. Так же как и купить билеты на конференцию «Жить на проценты», которая состоится уже 9 ноября в Киеве.
И помните: если вы начнете инвестировать сегодня, то уже завтра станете на целый шаг ближе к своей цели.
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