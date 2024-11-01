Что готовит конференция «Жить на проценты» в 2024 году: новые спикеры и темы — Finance.ua

Что готовит конференция «Жить на проценты» в 2024 году: новые спикеры и темы Сегодня 15:20

Что готовит конференция «Жить на проценты» в 2024 году: новые спикеры и темы

Появилась полная программа конференции «Жить на проценты», которая соберет в одном месте практикующих инвесторов из разных сфер бизнеса и начинающих инвесторов, которые на старте своего пути ищут поддержки и ориентир. Рассказываем, чего ждать гостям мероприятия.

Главные темы

Мероприятие будет продолжаться в течение 9 часов. За это время гости смогут послушать как одиночные выступления спикеров, так и дискуссии экспертов.

В частности, будут подняты темы:

экономического прогноза;

направлений для инвестирования во время войны;

инвестиций в фондовый рынок;

инвестирования в криптовалюты;

создание надежного инвестиционного портфеля;

инвестиций в недвижимость;

налогов инвестора;

земельных инвестиций;

прогнозирование для инвесторов до 2030 года.

Посещение конференции — уникальная возможность разобраться с самыми сложными темами и лично пообщаться с профильными специалистами.

Кто среди спикеров

Гости конференции «Жить на проценты» смогут увидеть как незаменимых экспертов, которые уже не впервые присутствуют на этом мероприятии, так и новые лица, которые не только сами инвестируют, но и учат, как это делать.

Так, например, среди новых спикеров будет адвокат и эксперт по международному налогообложению Александра Никитина, которая знает все о налогах и расскажет инвесторам об особенностях налогообложения и декларирования инвестиционного дохода.

Елена Набатова, которая знает все об инвестициях в Еще одним новым лицом конференции в этом году станет блогер и криптоинвестор, которая знает все об инвестициях в криптовалюты и стратегии, которые работают, а потому расскажет о функционировании и инсайдах рынка криптовалют.

Кроме того, на мероприятии будут эксперты, которые из года в год делятся своим опытом с гостями конференции «Жить на проценты». Например, директор по развитию бизнеса, исследовательская компания Kantar Ukraine Кирилл Ежов в своем докладе сосредоточит внимание на тенденциях в инвестировании украинцев во время войны и расскажет, какие направления сегодня наиболее популярны.

Основатель и управляющий партнер инвестиционной компании HUG’S Эрик Найман приобщится к дискуссии о трендах фондового рынка, а также расскажет, к каким вызовам готовиться инвесторам уже в ближайшем будущем.

СЕО и соучредитель Твоє Коло Андрей Усенко и соучредитель сервиса земельных инвестиций Zeminvest Александр Черный вместе с другими экспертами подискутируют на тему феномена земельных аукционов и расскажут инсайды для инвесторов, которые планируют вложить средства в землю.

Виктория Берещак, управляющий партнер в KDU Realty Group Елена Маленкова, управляющий партнер УЛИС Евгений Лавренюк и другие специалисты в этой сфере. С полной программой и спикерами можно ознакомиться по А в теме инвестирования в недвижимость будут разбираться обозреватель рынка недвижимости, управляющий партнер в KDU Realty Group, управляющий партнер УЛИСи другие специалисты в этой сфере. С полной программой и спикерами можно ознакомиться по ссылке . Так же как и купить билеты на конференцию «Жить на проценты», которая состоится уже 9 ноября в Киеве.

И помните: если вы начнете инвестировать сегодня, то уже завтра станете на целый шаг ближе к своей цели.

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