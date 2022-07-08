Что думают банкиры и эксперты о списании кредитов на имущество, утраченное во время войны — Finance.ua

Что думают банкиры и эксперты о списании кредитов на имущество, утраченное во время войны Сегодня 20:00 — Кредит&Депозит

Законопроект № 7441-1 «Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины о поддержке заемщиков, имущество которых было уничтожено или получило повреждения в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины» вызвал неоднозначную реакцию прежде всего в среде банкиров.

Как утверждает председатель совета Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова, механизм, описанный в этом законопроекте, «вызывает у банкиров сильную обеспокоенность. Прежде своей недоработанностью и коллизиями с другими законодательными нормами, касающимися проведения и учета кредитных операций, отсутствием механизма компенсации убытков банковской системе; сложностью и даже невозможностью реализации отдельных новаций на практике. Примечательно, что с документом очень торопились».

Банки выдают кредиты за счет депозитов, которые нужно возвращать людям. Погашение кредитов обеспечивает стабильную работу банка и исполнение им обязательств перед вкладчиками.

Что, по сути, предлагается. Перевести убытки с простых людей в банки. Но без механизма компенсации убытков самим банкам это может повлечь за собой банкротство финансовых учреждений. Как результат — пострадают клиенты банков, прежде всего юридические лица и физлица-предприниматели, которые обслуживаются в нем и чьи средства никто не будет компенсировать.

Кто пострадает. Особенно, по мнению Елены Коробковой, пострадают банки, проводившие активное ипотечное кредитование. Они получат значительные убытки, а другие банки, глядя на них, могут принять решение о сворачивании ипотечного кредитования. Это приведет к тому, что взять кредит на жилье станет очень сложно.

Главный момент, на котором отмечают и юристы, и банкиры — необходимо поддерживать коммуникацию с банком. И если произошел форс-мажорный случай, необходимо сразу уведомить банк о случившемся.

Тем более что в большинстве ипотечных договоров содержится пункт, обязывающий заемщиков в определенный срок уведомить финансовое учреждение о потере, уничтожении или повреждении залогового имущества, а также по требованию финучреждения или предоставить другое имущество в залог или досрочно выплатить кредит.

По мнению руководителя юридического сервиса проверки недвижимости компании Monitor.Estate Владимира Копотя, «на данном этапе законных оснований, которые позволят не возвращать кредиты на пострадавшее или уничтоженное в результате военных действий имущество, не существует».

То есть кредит все равно придется погашать. Поэтому имеет смысл в тесном диалоге с банком обсудить ситуацию и попытаться найти выход из ситуации. Можно договориться с банком об отсрочке погашения кредита или провести его реструктуризацию.

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