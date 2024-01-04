Что делать, когда виновник ДТП скрылся с места аварии — Finance.ua

Что делать, когда виновник ДТП скрылся с места аварии Сегодня 20:04 — Страхование

Что делать, когда виновник ДТП скрылся с места аварии

ДТП само по себе — неприятная ситуация, но еще хуже, когда виновник покидает место аварии, оставляя вас самостоятельно разбираться с ущербом. Как действовать в такой ситуации — рассказали в Моторном (транспортном) страховом бюро Украины.

Если у вас есть действующий страховой полис ОСАГО , воспользуйтесь следующим алгоритмом действий:

Зафиксируйте данные о сбежавшем водителе. Постарайтесь запомнить номер машины и приметы водителя, по возможности сделайте фото или видео машины сбежавшего. Включите аварийную сигнализацию и установите знак аварийной остановки. Вызовите полицию по номеру 102 для фиксации факта ДТП и бегства виновника. Соберите дополнительное подтверждение факта ДТП со сбежавшим виновником. Пока ожидаете полицию, поищите свидетелей происшествия, запишите их данные и контакты; проверьте, есть ли на месте видеофиксация. Оформите ДТП и получите справку Ф2 об обстоятельствах ДТП путем обращения в подразделение полиции. Обратиться в МТСБУ. После фиксации ДТП и при наличии полиса ОСАГО необходимо обратиться за выплатой страхового возмещения в МТСБУ. Вы можете отправить документы по почте или подать их в электронном виде. Как это сделать, смотрите по ссылке.

Обязательно в течение трех рабочих дней с момента наступления события. Для оформления заявления вам понадобятся следующие документы:

Страховой полис ОСАГО на поврежденный автомобиль.

Копия паспорта и ИНН.



Документы, в которых зафиксирован факт аварии: схема ДТП, оформленная полицией, и пояснения.



Справка Ф2 об обстоятельствах ДТП.



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Для ускорения выплаты возмещения может потребоваться копия решения суда, подтверждающая ответственность другого участника ДТП, медицинские справки о состоянии здоровья потерпевшего (в т. ч. о временной нетрудоспособности). Представители МТСБУ имеют право связаться со свидетелями аварии для восстановления полной картины событий, осмотреть поврежденный автомобиль, выполнить другие действия.

Принятие решения МТСБУ о регламентных выплатах (или аргументация причины отказа, если не поданы какие-либо документы) происходит в течение 90 дней со дня подачи заявления на выплату страхового возмещения.

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