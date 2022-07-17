Что делать, если у виновника ДТП нет автогражданки — Finance.ua
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Что делать, если у виновника ДТП нет автогражданки

Страхование
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Что делать, если у виновника ДТП нет автогражданки
Что делать, если у виновника ДТП нет автогражданки
Если у виновника ДТП нет автогражданки или полис просрочен, возмещать ущерб потерпевшему будет Моторное (транспортное) страховое бюро Украины.
Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Как получить возмещение в случае отсутствия автогражданки у виновника ДТП

При наступлении ДТП необходимо:
  1. Вызвать полицию и скорую помощь, если есть потерпевшие, выполнять другие обязанности, предусмотренные Правилами дорожного движения.
  2. Зафиксировать место ДТП. Сфотографируйте повреждения, размещение автомобилей и другие обстоятельства.
  3. Безотлагательно, но не позднее трех рабочих дней со дня наступления ДТП, обратиться в МТСБУ в письменном виде с уведомлением о ДТП любым удобным способом. Образец сообщения о ДТП можно найти на официальном сайте МТСБУ.

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После направления сообщения о ДТП следует хранить поврежденное имущество (транспортные средства) в таком состоянии, в котором оно находилось после ДТП, до тех пор, пока его не осмотрит назначенный МТСБУ представитель, а также обеспечить ему возможность провести осмотр поврежденного имущества (транспортного). средства).
Также важно, чтобы у потерпевшего был действующий страховой полис автогражданки.
После того, как МТСБУ выплатит возмещение потерпевшему, МТСБУ потребует возмещения от виновника ДТП.

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По материалам:
Finance.ua
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