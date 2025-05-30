Что ценят украинские работники в своей работе во время войны — исследование Gradus Research Сегодня 13:10 — Личные финансы

Что ценят украинские работники в своей работе во время войны — исследование Gradus Research

Финансовое вознаграждение и баланс между работой и личной жизнью остаются ключевыми для украинских работников — об этом заявили 46% участников опроса. Также в пятерку важнейших факторов вошли атмосфера в команде (33%), гибкий график или возможность работать отдаленно (27%) и карьерный рост (23%).

Об этом свидетельствуют результаты опроса Gradus Research. Аналитики исследовали эмоциональное состояние украинских работников, чего они ждут от работодателя в условиях продолжительного стресса и эмоционального выгорания.

Основные факторы стресса на работе

У 42% респондентов стресс на работе вызывают чрезмерные нагрузки. Более трети опрошенных (35%) также указывают на неопределенность в компании как ключевой стресс-фактор.

Инфографика: gradus. app

Оценка вероятности посоветовать компанию как хорошее место для работы (eNPS) на уровне — 19, что указывает на низкую лояльность сотрудников, ведь больше работников недовольны или не готовы рекомендовать компанию, чем тех, кто ее поддерживает.

Вместе с тем, наименее недовольны текущим работодателем молодые люди 25−35 лет (-8) и 18−24 года (-10), а наиболее недовольны — работники постарше 45−54 года (-26) и 55−65 лет (-34).

Инфографика: gradus. app

Как люди реагируют на стресс

Полномасштабное вторжение, экономическая нестабильность и ежедневные вызовы становятся причиной стресса, что влияет на ежедневную работу людей в компании. Это компульсивное просмотр новостей и скроллинг ленты соцсетей. Часть людей чувствуют себя истощенными утром и эмоционально опустошенными после завершения рабочего дня.

Инфографика: gradus. app

Ожидание украинцев от компаний

От работодателя ждут достойного вознаграждения. Однако в сложные времена работники ожидают от компаний не только зарплат, но и понимания, стабильности и заботы о психическом здоровье.

Инфографика: gradus. app

Стресс и выгорание по-разному влияют на людей, их желание работать и оставаться в компании или рекомендовать ее. По результатам исследования всех работников условно разделили на 5 кластеров: хронически перегруженные, истощенные и демотивированные, балансирующие между вдохновением и выгоранием, стабильные, но безразличные и вовлеченные и вдохновенные.

Все из них задумываются об увольнении из-за стресса или выгорания. Меньше всего об этом думают вовлеченные и вдохновенные работники (18%), а больше всего — хронически перегруженные (75%).

Инфографика: gradus. app

Это также влияет на готовность рекомендовать свое место работы. Истощенные и демотивированные готовы делать это меньше (показатель eNPS составляет -68), а вовлеченные и мотивированные, наоборот, готовы рекомендовать собственное место работы другим (показатель eNPS составляет 31).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.