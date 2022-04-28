Что будет с пострадавшими городами Украины: сколько лет понадобится на восстановление — Finance.ua

Что будет с пострадавшими городами Украины: сколько лет понадобится на восстановление

Сегодня 05:45 — Недвижимость

Эксперты говорят, что к вопросу обновления жилищной инфраструктуры следует подходить комплексно.

Война России против Украины уже нанесла огромные потери украинской жилищной инфраструктуре. По разным данным, частично или полностью разрушены более 8 тысяч жилых домов. Властям следует решать вопросы с жильем для переселенцев, а также думать, как восстанавливать украинские города.

С частными домами все более-менее ясно. Если есть техническая возможность, они будут восстанавливаться, если же здания будут признаны разрушенными, их придется восстанавливать заново.

А вот насчет многоквартирных домов, разрушенных кварталов и даже целых городов — больше вопросов, чем ответов. Ведь бывает так, что в микрорайоне несколько домов полностью разрушены, а один стоит целый или наоборот, жилье устояло, но разрушены котельные, ТЭС и другие объекты критической инфраструктуры.

«К восстановлению городов нужно подходить комплексно — привязываться не к разрушенным домам, а к уцелевшей коммунальной инфраструктуре. К тому же, я бы оценивал, насколько тот или иной населенный пункт расположен близко к границе с россией — это вопрос безопасности жителей таких городов как Харьков или Мариуполь в будущем», — продолжает Олег Попенко. —

По его словам, начинать нужно с того, что вдоль границы с РФ вводить 50-километровую демилитаризованную зону.

«Можно вокруг каждого города установить три кольца ПВО, которые будут эффективно сбивать вражеские ракеты, но от „Градов“, которые бьют на 40 километров, ПВО не спасает. И именно из „Градов“ было причинено подавляющее большинство разрушений. Поэтому вопрос строительства и жизни в зоне поражения реактивной артиллерией с территории России — это вопрос безопасности в будущем», — говорит Попенко.

Следующий момент, который следует учитывать при принятии решения о восстановлении тех или иных городов — это вопрос коммунальной инфраструктуры.

«Возьмем Ахтырку, где из-за боевых действий была разрушена ТЭЦ. Сейчас обсуждают планы ее восстановления, но уже сейчас понятно, что за полгода до начала отопительного сезона это сделать не получится. Поэтому, на мой взгляд, есть смысл перевести весь город, а он небольшой — там население до 50 тысяч человек, на электроотопление. Это будет быстрее и эффективнее с точки зрения безопасности — при новом обстреле может пострадать разве что линия электропередач или трансформатор, которые восстановить проще, чем заново построить ТЭЦ», — продолжает Олег Попенко.

По словам эксперта, восстановление разрушенных городов, скорее всего, потребует комплексной реконструкции целых кварталов.

Сколько лет понадобится

Власти обещают построить разрушенные города почти сразу после победы. Представители власти озвучивают срок — около двух лет. Но эксперты сомневаются в этом.

«На сегодняшний день разрушено около 8,5 тысячи жилых домов. Сколько еще будет разрушено до конца войны, неизвестно, но на сегодняшний день, получается, что нам уже нужно восстановить около 40 млн квадратных метров жилья. В лучшие годы Украина строила до 8 млн квадратных метров в год. Сейчас этот показатель — 5-6 млн квадратных метров, а после войны будет еще меньше, ведь часть техники будет уничтожена, а экономика страны рухнет», — продолжает Олег Попенко.

Таким образом, на восстановление разрушенных жилых домов нам понадобится 8-10 лет. И это при наличии финансирования.

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