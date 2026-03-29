0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Что будет с курсом валют в апреле: прогноз банкира

Валюта
49
Что будет давить на курс валют в апреле
Что будет давить на курс валют в апреле, Фото: freepik
Апрель 2026 года станет определяющим месяцем, который может задать ритм всему году. Несмотря на экономическое давление и внешние вызовы, у Нацбанка достаточно ресурсов, чтобы удержать ситуацию под контролем и не допустить хаоса на валютном рынке. Курсовые коридоры на апрель: доллар: 43,75−44,50 грн, евро: 49,50−52,00 грн.
Об этом рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус банка» Тарас Лесовой в комментарии «РБК-Украина».

Ключевые факторы воздействия

Лесовой объясняет, что главным игроком остается Нацбанк. Благодаря международным резервам в размере более 50 млрд долларов регулятор планирует потратить на поддержание стабильности рынка около 3−3,5 млрд долларов в течение месяца.
На курс также будут давить:
  • Инфляция и горючее: В результате на Ближнем Востоке стоимость горючего растет, что ускоряет инфляцию (прогноз на март — до 1,2%) и заставляет людей чаще покупать валюту для сохранения сбережений.
  • Международная помощь: Кредит на 90 млрд евро остается заблокированным, а денежных средств хватит лишь до конца апреля. Это создает психологическое давление на участников рынка.
  • Военные риски: масштабы обстрелов и ситуация на фронте остаются факторами неопределенности для экономики.
«Можно предположить, что в течение апреля общий фон несколько успокоится, а на мировых рынках вернется хоть и хрупкий, но все же покой. Хотя полная неопределенность, безусловно, никуда не исчезнет», — отмечает эксперт.

Что будет с долларом и евро

В апреле ожидается заметная волатильность. На межбанке разница между ростом и снижением курса в отдельные дни может достигать 0,5−0,7 грн. Однако, благодаря режиму «управляемой гибкости», рынок избежит дефицита валюты и резких срывов.
«В целом мы ожидаем, что в течение апреля курсовые показатели будут находиться в таких пределах: курс доллара — 43,75−44,50 грн, курс евро — 49,5−52 грн», — отмечает Лесовой.
По материалам:
РБК-Україна
ВалютаДолларКурс евро
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems