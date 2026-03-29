Что будет с курсом валют в апреле: прогноз банкира Сегодня 08:03 — Валюта

Что будет давить на курс валют в апреле

Апрель 2026 года станет определяющим месяцем, который может задать ритм всему году. Несмотря на экономическое давление и внешние вызовы, у Нацбанка достаточно ресурсов, чтобы удержать ситуацию под контролем и не допустить хаоса на валютном рынке. Курсовые коридоры на апрель: доллар: 43,75−44,50 грн, евро: 49,50−52,00 грн.

Об этом рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус банка» Тарас Лесовой в комментарии «РБК-Украина».

Ключевые факторы воздействия

Лесовой объясняет, что главным игроком остается Нацбанк. Благодаря международным резервам в размере более 50 млрд долларов регулятор планирует потратить на поддержание стабильности рынка около 3−3,5 млрд долларов в течение месяца.

На курс также будут давить:

Инфляция и горючее: В результате на Ближнем Востоке стоимость горючего растет, что ускоряет инфляцию (прогноз на март — до 1,2%) и заставляет людей чаще покупать валюту для сохранения сбережений.

Международная помощь: Кредит на 90 млрд евро остается заблокированным, а денежных средств хватит лишь до конца апреля. Это создает психологическое давление на участников рынка.

Военные риски: масштабы обстрелов и ситуация на фронте остаются факторами неопределенности для экономики.

«Можно предположить, что в течение апреля общий фон несколько успокоится, а на мировых рынках вернется хоть и хрупкий, но все же покой. Хотя полная неопределенность, безусловно, никуда не исчезнет», — отмечает эксперт.

Что будет с долларом и евро

В апреле ожидается заметная волатильность. На межбанке разница между ростом и снижением курса в отдельные дни может достигать 0,5−0,7 грн. Однако, благодаря режиму «управляемой гибкости», рынок избежит дефицита валюты и резких срывов.

«В целом мы ожидаем, что в течение апреля курсовые показатели будут находиться в таких пределах: курс доллара — 43,75−44,50 грн, курс евро — 49,5−52 грн», — отмечает Лесовой.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.