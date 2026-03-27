Что будет с экономикой Украины, если война будет продолжаться до конца 2027 года — прогноз Dragon Capital Сегодня 14:05 — Казна и Политика

Помощь партнеров будет оставаться ключевым источником финансирования дефицита бюджета

Согласно базовому сценарию, активные боевые действия будут продолжаться в 2026—2027 годах, включая атаки на критическую инфраструктуру, подавляя экономический рост. Однако высокие объемы внешней поддержки будут поддерживать экономику и усилит военную способность Украины, в частности через наращивание производства внутреннего ОПК.

Об этом говорится в макропрогнозе компании Dragon Capital.

Дефицит электроэнергии

Эксперты компании прогнозируют, что в результате атак среднегодовой дефицит электроэнергии увеличится до 10% (с 4% в прошлом году и 8% в 2024 г.), а пропускная способность морских и речных портов снизится, однако не станет ограничением для экспорта из-за негативных влияний энергодефицитов на выпуск экспортно ориентировочных отраслей.

Внешняя поддержка Украины

Объемы внешней поддержки Украины партнерами останутся высокими, в частности, благодаря новой четырехлетней программе МВФ объемом $8.1 млрд и пакету от ЕС объемом 90 млрд евро на 2026−2027 годы (Ukraine Support Loan — USL), который был одобрен на замену «репарационному кредиту».

Так, пакет USL позволит обеспечить достаточно средств для финансирования дефицита бюджета в ближайшие годы, а также нарастить прямое финансирование внутреннего оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и производство оружия в странах-партнерах. Это усугубит военную состоятельность Украины и позволит увеличить общие расходы на ведение войны до $125 млрд в 2027 г. с $85 млрд в 2024 г.

«По нашим оценкам, в течение 2026−2027 годов Украина сможет получить около $95 внешнего финансирования бюджета. При этом доля кредитов в бюджетной поддержке снизится до 25% с 55% в 2022—2025 годах, что будет способствовать долговой устойчивости Украины», — прогнозируют в Dragon Capital.

Базовый сценарий продолжения войны

В компании ожидают замедление экономической активности в базовом сценарии продолжающейся войны из-за негативных последствий разрушений критической инфраструктуры и исчерпания действия факторов, поддерживавших экономический рост в прошлые годы.

Основным двигателем роста экономики станет внутренний ОПК, который сможет существенно нарастить производство благодаря дополнительному финансированию, компенсируя снижение экономической активности в других отраслях, вызванное энергодефицитами.

При этом значительный дефицит рабочей силы продолжит сдерживать экономическую активность, хотя на рынке труда наметилась тенденция к стабилизации.

ВВП. По обновленному прогнозу компании темпы роста реального ВВП в 2026 г. замедлятся до 1,5% г/г, что несколько выше, чем предыдущий прогноз 1,0% благодаря увеличению финансирования ОПК, и до 0,5% в 2027 г., с 1,8% в 2025 г.

Инфляция. «Мы ожидаем, что годовые темпы роста потребительских цен стабилизируются в этом году после периода стремительного замедления из-за исчерпания влияния ряда дезинфляционных факторов. По нашим оценкам, фундаментальное инфляционное давление также существенно снизилось после всплеска в 2024—2025 годах, вызванного резким удорожанием электроэнергии для бизнеса. В то же время он остается значительным из-за очередного повышения цен на электроэнергию и продолжающегося роста зарплат на фоне все еще высокого дефицита рабочей силы», — прогнозируют в Dragon Capital.

Помимо фундаментального инфляционного давления, потребительскую инфляцию в этом году будет подпитывать рост цен на топливо в результате войны на Ближнем Востоке.

«Мы ожидаем, что годовой показатель инфляции будет колебаться в диапазоне 6−8% в 2026 г., и достигнет 7,1% на конец года. Мы прогнозируем, что потребительская инфляция снизится до 5,2% р/с к концу 2027 г., приближаясь к целевому показателю НБУ. — отмечают аналитики.

Внешнеторговый дефицит. По оценкам, внешнеторговый дефицит будет оставаться рекордно высоким на прогнозном горизонте из-за существенной потребности в импорте товаров, критических для воюющей экономики, тогда как экспорт будет оставаться ограниченным из-за потери активов на оккупированных территориях и последствий энергодефицитов. Ожидается, что дефицит внешней торговли увеличится до $57 млрд в 2026 г. и умеренно сократится до $52 млрд в 2027 г., в частности, благодаря снижению импорта посылок в результате выравнивания их налогообложения в рамках текущей программы с МВФ.

Резервы НБУ. Внешняя позиция Украины остается устойчивой за счет международной помощи и сокращения оттока капитала из частного сектора. Эти тенденции будут продолжаться и на прогнозном горизонте, и будут способствовать дальнейшему росту резервов НБУ до новых рекордно высоких значений, а именно $61 млрд к концу 2026 г. (выше, чем предыдущий прогноз $50 млрд, из-за большего фактического значения в 2025 г. и более высоких объемов международной помощи в этом году) и до $70 млрд до конца 2027 г.

Стабильная ситуация во внешнем секторе и рост золотовалютных резервов позволит НБУ продолжать постепенное возвращение в режим инфляционного таргетирования и либерализации валютных ограничений. В то же время, ввиду рисков военного времени, динамика курса гривны к доллару США будет оставаться под пристальным контролем регулятора.

Курс. НБУ поддерживал относительно стабильный до 45,5 грн/долл. США (несколько существеннее, чем предыдущий прогноз 44,0 грн/долл. из-за негативного влияния войны на Ближнем Востоке) и еще на 5% в 2027 г., до 48,0 грн/долл. США. НБУ поддерживал относительно стабильный курс гривны к доллару США с середины 2024 г., учитывая высокую инфляцию. В то же время устойчивое замедление инфляции во второй половине 2025 г. создало предпосылки для контролируемой постепенной девальвации гривны к доллару США. Ввиду завышенных и нестабильных инфляционных ожиданий и относительно низкой чувствительности экспорта и импорта к изменениям курса, эксперты ожидают, что НБУ продолжит осторожно относиться к темпам ослабления гривны и позволит лишь умеренную ее девальвацию к долл. США на 7% в этом году(несколько существеннее, чем предыдущий прогноз 44,0 грн/долл. из-за негативного влияния войны на Ближнем Востоке) и еще на 5% в 2027 г., до

Также ожидается, что НБУ будет постепенно расширять амплитуду ежедневных курсовых колебаний и уделять больше внимания паре доллар/евро при определении оптимальной траектории курса гривны.

Государственный бюджет. В прошлом году расходы на оборону из бюджетов всех уровней достигли рекордных $67 млрд, или 31% ВВП, увеличившись на +$16 млрд р/с (собственная оценка Dragon Capital по методологии, приближенной к НАТО). Рост военных расходов был частично компенсирован более высокими доходами (+$13 млрд р/с до $88 млрд, без учета технических транзакций и грантов), чему способствовали как общеэкономические факторы, а именно ускорение среднегодовой инфляции, рост импорта и заработных плат, так и фискальные меры, введенные в конце 2024 г. (повышение ставки военного сбора и расширение налоговой базы, повышение ставок акцизов и т. п. ). Однако в прошлом году дефицит бюджета сектора государственного управления расширился до рекордных $51 млрд или 24% ВВП, с $44 млрд в 2024 году.

«Мы ожидаем, что бюджетный дефицит останется близким к $50 млрд в 2026—2027 годах, поскольку рост общих расходов на ведение войны частично будет компенсироваться увеличением прямого внешнего финансирования внутреннего милтеха, а динамику доходов поддержат фискальные меры, предусмотренные программами МВФ и ЕС», — говорится в сообщении.

Международная помощь. Помощь партнеров будет оставаться ключевым источником финансирования дефицита бюджета. Учитывая, что большая часть этой помощи будет предоставляться в безвозвратной форме, рост государственного долга будет умеренным. Ожидается, что государственный долг, приведенный в соответствие с целями долговой устойчивости МВФ, стабилизируется на уровне около 93% ВВП (без учета финансирования по программам ERA и USL и за вычетом долга перед россией).

