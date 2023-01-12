Что будет с ценами в Украине в 2023 году: прогноз НБУ — Finance.ua

Что будет с ценами в Украине в 2023 году: прогноз НБУ Сегодня 10:08 — Личные финансы

Что будет с ценами в Украине в 2023 году: прогноз НБУ

Национальный банк Украины прогнозирует умеренное замедление инфляции в 2023 году, чему будет способствовать последовательная экономическая политика при поддержке международных партнеров и замедление мировой инфляции. В то же время потребительская инфляция в Украине и дальше будет высокой.

Об этом говорится на сайте НБУ

«В декабре 2022 года потребительская инфляция в годовом исчислении составила 26,6% и практически не изменилась, если сравнивать с темпами роста цен в ноябре (26,5%) и октябре (26,6%). В месячном измерении цены выросли на 0,7%», — говорится в сообщении.

Ускорение инфляции в 2022 году, прежде всего, связано с последствиями полномасштабной военной агрессии россии. Влияли и косвенные последствия войны, в частности, курсовые эффекты и ухудшение в течение года ожиданий населения и бизнеса. Кроме того, на цены в Украине давило глобальное ускорение инфляции — именно в прошлом году большинство стран обновили многолетние инфляционные максимумы.

Несмотря на войну и высокую мировую инфляцию, фактические темпы роста цен в Украине оставались контролируемыми, а инфляционное давление в последние месяцы стабилизировалось.

В 2022 году базовая инфляция выросла до 22,6%

Обработанные продовольственные товары подорожали за год на 29,3%. В декабре рост цен на соответствующие товары в годовом исчислении ускорился под влиянием увеличения производственных затрат бизнеса и все еще усложненной логистики. Так, на фоне дефицита электроэнергии дорожали продукты, производство которых энергоемкое, требует термической обработки или хранения в холоде. Это мясные, молочные, масличные продукты, кондитерские изделия, безалкогольные напитки и консервы.

Быстрее росли цены на продукты питания со значительной долей импорта в конечной продукции и сырье для нее — рыбные продукты, оливковое масло, шоколад, кофе, чай и пряности. Это было обусловлено, в частности, исчерпанием запасов продукции и сырья, закупленных для корректировки официального курса в июле, и повышением затрат на логистику. Увеличение экспортных цен на подсолнечное масло повлияло на его подорожание на внутреннем рынке. Зато медленнее росла стоимость макаронных изделий.

Цены на непродовольственные товары в 2022 году выросли на 21,3%, незначительно ускорившись в декабре. В декабре подорожали в годовом измерении одежда и обувь, товары для дома, автомобили, игрушки, корма для животных, газеты и канцтовары, что связано с исчерпанием запасов импортной продукции, закупленной до июльской корректировки официального курса, и ростом расходов бизнеса для обеспечения бесперебойной работы.

На фоне отключений электроэнергии более высокими темпами росли цены на товары для утепления, в частности одеяла. Замедлился рост цен на товары непервоочередной необходимости на фоне слабого потребительского спроса, а также его ситуативного изменения ввиду дефицита электроэнергии. В частности, замедлился рост цен на электронику, бытовую технику.

Темпы роста стоимости услуг по итогам 2022 года составили 14,8%, снизившись в декабре, если сравнивать с ноябрем. Последнее связано с сохранением слабого потребительского спроса, в том числе из-за влияния отключений электроэнергии. Замедлился рост стоимости услуг спортзалов, страхования автомобилей, курсов водителей и стоянок автомобилей, услуг управления многоквартирными домами, кабельного телевидения, а также туристических услуг. Зато под влиянием увеличения расходов быстрее дорожали медицинские услуги, услуги общепита и временного проживания, интернет и мобильная связь.

Сырые продукты в 2022 году подорожали на 41,6%

В декабре рост цен на сырые продукты в годовом исчислении замедлился. Так, меньшими темпами дорожали овощи, прежде всего борщового набора, в частности из-за уменьшения срока реализации таких товаров в условиях отключений электроэнергии. Медленнее росли цены на мясо, что может объясняться эффектами снижения стоимости кормов, а также сложностями с хранением продукции. Притормозило подорожание яиц на фоне увеличения их предложения. Замедлился рост цен на муку, гречку и другие крупы под влиянием лучших урожаев, чем ожидалось.

Весомым фактором замедления продуктовой инфляции в декабре стала деоккупация части Херсонской области и разблокирование поставок товаров из других областей Украины. Кроме того, сдерживающим фактором было уменьшение спроса на продовольствие со стороны общепита на фоне отключений электроэнергии, а также изменение структуры спроса населения в сторону продовольственных товаров, которые могут долго храниться без охлаждающих приборов.

Темпы роста цен на горючее по итогам 2022 года достигли 69,4%

Это обусловлено повышенным спросом на энергоносители со стороны населения и бизнеса по причине необходимости автономной генерации электроэнергии в условиях ее дефицита, а также трудностями с поставкой топлива. Подорожание горючего внесло значительный вклад в ускорение инфляции в 2022 году, поскольку влияло на цены широкого спектра товаров.

Несмотря на войну, инфляционные процессы в Украине остаются контролируемыми, и НБУ прогнозирует умеренное замедление инфляции в 2023 году. Этому будет способствовать последовательная экономическая политика при поддержке международных партнеров и замедление мировой инфляции. В то же время потребительская инфляция в Украине и дальше будет высокой.

Кроме того, риски для инфляционных процессов и ухудшение ожиданий остаются значительными, в частности из-за возможных обострений на фронте, а также терактов со стороны россии и вызванного ими дефицита электроэнергии.

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