Что будет с ценами на украинский экспорт: прогноз НБУ — Finance.ua

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Что будет с ценами на украинский экспорт: прогноз НБУ

Казна и Политика
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Что будет с ценами на украинский экспорт: прогноз НБУ
Что будет с ценами на украинский экспорт: прогноз НБУ
Замедление мировой экономики, «зерновой коридор» из Украины, фактические и ожидаемые поступления газа и нефти от альтернативных поставщиков снизили цены на мировых товарных рынках с рекордных уровней первого полугодия 2022 года.
Об этом свидетельствуют данные «Отчета о финансовой стабильности» Национального банка.
Как отмечается в отчете, цены на зерновые, включая пшеницу и кукурузу, снизились от рекордных значений первого полугодия, в частности, благодаря возобновлению украинского экспорта. В настоящее время на достаточно высоком уровне их удерживают проблемы с погодными условиями и сбором нового урожая в ряде ведущих производителей мира (США, Австралии, Франции).
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Ожидается, что благодаря продолжению работы «зернового коридора» и расширению посевных площадей в странах Южного полушария пшеница будет дешеветь.
Цены на сталь и железную руду сокращались из-за вялого спроса, вызванного замедлением глобальной экономики, включая Китай. Учитывая пессимистические прогнозы мирового роста, тенденция может продолжаться, отмечают в НБУ.
«Вместе с тем Украине трудно воспользоваться текущими высокими ценами из-за потери производственных и логистических мощностей, прежде всего, в добыче и металлургии», — говорится в отчете.

Цены на энергоносители

Как отметили в НБУ, динамика цен на нефть нисходящая прежде всего из-за замедления мировой экономики. Несмотря на российский шантаж, цены на природный газ в Европе значительно сократились благодаря мягкой погоде осенью, заполнению газохранилищ, увеличению поставок из Норвегии и поступлениям сжиженного газа (в том числе из США, Катара, Алжира и Австралии).
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«Снижение цен на энергоносители — положительный фактор для Украины. Однако с началом холодного сезона цены остаются высокими и волатильными», — говорится в отчете.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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