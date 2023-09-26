Что будет на депозитном рынке до конца 2023 года — прогноз банкира Сегодня 13:04 — Кредит&Депозит

Что будет на депозитном рынке до конца 2023 года — прогноз банкира

До конца 2023 года наиболее популярны будут гривневые депозиты со сроком размещения от 3 до 6 месяцев. А в ближайший месяц две третьих запустят новые депозитные продукты по пониженным ставкам.

Об этом пишет 24 канал.

Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев рассказал, что средние ставки по вкладам на срок от 3 до 6 месяцев составят 15%, а ставки от 9 месяцев до 1 года ориентировочно будут на отметке 14 — 15% годовых. Однако снижение ставок еще не означает сокращения прибыли, которая может составлять до 4 — 5% на вклады с размещением от 3 до 6 месяцев и до 5% на вклады до 1 года.

«Экономическая конъюнктура в Украине сейчас достаточно благоприятна. В частности, это касается развития всех сфер экономики, что позволило НБУ существенно улучшить макропрогноз, согласно которому рост ВВП в 2023 году может превысить 3%. Кроме того, для сохранения и приумножения имеющихся средств для граждан очень важно существенное замедление инфляции до 8,6% в годовом измерении. А системная и длительная макрофинансовая поддержка Украины фактически „цементирует“ государственный бюджет. Другими словами, риски, что вложенные средства „проглотит“ инфляция, на данный момент минимальны», — заявил банкир.

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Ожидается, что в ближайшие месяцы доходность депозитов продолжит снижаться, что побуждает граждан открывать вклады именно сейчас — пока ставки максимально привлекательны.

Он напомнил, что в декабре может снова уменьшиться размер учетной ставки еще на 2 — 3 процентных пункта (до 18 — 17%). Поэтому активными месяцами могут стать октябрь и ноябрь.

Что будет с валютными депозитами

Пик популярности валютных прогнозов пришелся на август, поэтому в дальнейшем будут продолжаться более инертные тенденции.

«С мая около 30 — 35% коммерческих банков реанимировало собственные валютные депозитные программы, мгновенно увеличив их доходность с 0,1% до почти 1,8 — 2%. То есть, у граждан, имевших сбережения в иностранной валюте, появилась реальная возможность получить с них вполне приемлемую пассивную прибыль. И к началу осени на рынке наблюдалась активность вкладчиков: в общей структуре депозитов валютные вклады выросли с 2 — 5% до 15 — 18%», — пояснил Замотаев.

Согласно его информации, в начале сентября максимальная доходность по годовым вкладам в долларах составляет 3,3 — 3,5% (средний размер доходности не превышает 2,5%), а максимальная доходность аналогичных евровых депозитов — 2,3 — 2,5% (средняя доходность на уровне 2%).

«Собственно, можно констатировать, что доходность валютных депозитов уже достигла своего „потолка“ и дальнейшее увеличение ставок может быть лишь ситуативным (точечным) с определенными дополнительными условиями для клиента. Таким образом, в четвертом квартале именно гривневые вклады станут более прибыльными для граждан», — сказал банкир.

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Телеканал 24 По материалам:

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