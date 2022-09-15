Chrysler представил прощальную бензиновую модель — Finance.ua

Chrysler представил прощальную бензиновую модель 15.09.2022, 01:07 — Технологии&Авто

Chrysler представил прощальную бензиновую модель, Фото: Stellantis

В преддверии премьеры на автошоу в Детройте рассекречен новый Chrysler 300C. Спортивный автомобиль станет последней бензиновой моделью в истории американского бренда.

Об этом сообщает пресс-служба концерна Stellantis.

Как известно, в ближайшие годы Chrysler перейдет на выпуск электрокаров, и его электрического первенца Airflow уже представили. Классический заднеприводный седан Chrysler 300 нынешнего поколения выпускается с 2011 года и в 2024 году будет снят с производства, но на прощание решили создать заряженную версию 300С. В соцеломберут всего 2000 таких авто по цене $55 000.

Фото: Стеллантис

Главная особенность Chrysler 300C 2023 скрывается под капотом — его оснастили 6,4-литровым V8 Hemi от Dodge Charger SRT. Этот двигатель развивает 485 л. с. и имеет крутящий момент 640 Н∙м.

Автоматическую 8-ступенчатую КПП доработали, и она переключает передачи быстрее. Новый Chrysler 300C разгоняется до 100 км/ч в 4,3 секунды и проезжает 400 м с места за 12,4 секунды, а его максимальная скорость ограничена на 257 км/ч.

Кроме того, заряженный седан получил спортивную выхлопную систему с более громким и сочным звуком. Улучшить управляемость призваны самоблокирующийся дифференциал, адаптивные амортизаторы и тормоза Brembo.

Фото: Стеллантис

Узнать Chrysler 300C 2023 можно по 20-дюймовым дискам и заднему спойлеру. Кроме того, у него тонированные фары, а хромированные детали кузова заменены черными.

В отделке салона кожа сочетается с лакированным деревом и даже карбоном. Комплектация расширена и включает акустику Harmann Kardon с 19 динамиками, электроприводом, подогревом и вентиляцией сидений, а также обогревом руля.

Фокус По материалам:

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