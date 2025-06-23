Чистые валютные интервенции НБУ на прошлой неделе выросли на 23,7% — Finance.ua
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Чистые валютные интервенции НБУ на прошлой неделе выросли на 23,7%

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Чистые валютные интервенции НБУ на прошлой неделе выросли на 23,7%
Чистые валютные интервенции НБУ на прошлой неделе выросли на 23,7%
Национальный банк Украины (НБУ) на прошлой неделе при отсутствии покупки валюты увеличил ее продажу на межбанковском рынке на $138,7 млн, или на 23,7% - до $724,0 млн, свидетельствует статистика на сайте регулятора.
Данные, которые регулятор успел обнародовать за это время, свидетельствуют, что на протяжении всей прошедшей недели сальдо было отрицательным и колебалось от $0,4 млн в понедельник до $13,7 млн ​​во вторник, $14,1 млн в среду и $11,9 млн в четверг.
Официальный курс гривны вырос с 41,4466 грн/$1 в начале недели до 41,8335 грн/$1 на его конец.
На наличном рынке курс гривны по результатам недели изменился: покупка выросла — примерно 41,71 грн/$1, а продажи выросли — около 41,80 грн/$1.
«Курс доллара США сохраняется в контролируемом диапазоне, демонстрируя минимальные изменения в пределах так называемой плавающей стабильности. Это стало возможным благодаря системному влиянию ключевых факторов: высоким валютным резервам, сдержанному спросу со стороны населения, умеренной деловой активности и прогнозируемым объемам валютного предложения», — описали ситуацию эксперты крупного участника рынка наличного валютообмена «КИТ Group».
По мнению аналитиков, в ближайшие две-четыре недели курс доллара, вероятно, будет оставаться стабильным в пределах 41,10−41,80 грн/$1, без значительных колебаний спреда.
В среднесрочной перспективе в течение двух-четырех месяцев возможно укрепление доллара до уровня 42,00−42,50 грн/$1 в случае активизации импорта, увеличения бюджетных расходов или ускорения инфляции.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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