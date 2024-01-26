Чистая вода для больницы в Херсоне: поддержите сбор средств — Finance.ua

Чистая вода для больницы в Херсоне: поддержите сбор средств Сегодня 13:35

Чистая вода для больницы в Херсоне: поддержите сбор средств

Херсонская область все еще испытывает проблемы с доступом к чистой воде после уничтожения Херсонской ГЭС — крупнейшее водохранилище Украины обеспечивало ею более 1 миллиона украинцев. В результате теракта как минимум 150 тонн химикатов и других опасных веществ были смыты потоком воды в Днепр. Большая часть из них остаются в реке, делая воду оттуда опасной для употребления людьми.

Восстановление экосистемы может занять годы. Поэтому водоочистные сооружения являются одним из наиболее эффективных способов помочь жителям региона получить доступ к чистой питьевой воде.

«Чистая вода — обеспечивает жизнь, а больница — это именно то место, где она крайне необходима. Мы объединились с Еко Маркет для того, чтобы совместными усилиями обеспечить больницу водоочистными сооружениями и улучшить довольно критическую ситуацию», — комментируют участники группы Kalush Orchestra.

Эта инициатива — совместный проект Kalush Orchestra, Еко Маркет и БФ «Твоя опора» по сбору средств на водоочистные сооружения для одного из медицинских учреждений Херсонщины.

Вы также можете поддержать инициативу, сделав благотворительный вклад на сайте БФ «Твоя опора» и во всех магазинах Еко Маркет. Для этого нужно пожертвовать на кассе любую сумму кратную 1 грн.

Медицинское учреждение, для которого проводится сбор, обслуживает жителей нескольких общин.

«Сегодня Херсонщина ежедневно страдает не только от вражеских обстрелов, но и борется с проблемой отсутствия питьевой воды. Это ад, который стал нашей реальностью. Поэтому настолько важно не опускать руки и продолжать помогать. Ведь больницам Херсона нужна адекватная и быстрая помощь уже сейчас. Убеждена, что именно благодаря объединению фондов, публичных личностей и крупного бизнеса вокруг такой болезненной темы сработает эффективно. Поэтому призываю всех людей присоединяться к проекту — делать добро так легко!» — отметила Валерия Татарчук, основатель и генеральный директор БФ «Твоя опора». — отметила, основатель и генеральный директор БФ «Твоя опора».

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