Чистая продажа НБУ на этой неделе снизилась до $400 млн — Finance.ua

Чистая продажа НБУ на этой неделе снизилась до $400 млн Сегодня 11:44 — Валюта

Чистая продажа долларов Национальным банком Украины (НБУ) на второй неделе июля снизилась до $400,7 млн ​​с $471,9 млн в первую и $520,4 млн в последнюю неделю июня.

Согласно информации НБУ на его сайте, с 10 по 14 июля 2023 года покупка им валюты упала с $6,7 млн ​​до $0,9 млн, тогда как продажа — с $478,5 млн до $401,6 млн.

На наличном рынке доллар по итогам недели подешевел еще примерно на 10 коп. — до около 37,10 грн/$1.

В целом с начала этого года НБУ приобрел на рынке $185,4 млн, в то время как продал $13 млрд 336,0 млн.

Как сообщалось, объем интервенций Нацбанка в июне снизился до $1,80 млрд. с $1,93 млрд в мае.

Однако в связи со значительным поступлением внешнего финансирования международные резервы выросли за июнь на 4,5% - до $39,00 млрд.

Если вас интересует финансовая система Украины и какие есть программы поддержки для бизнеса и населения, предлагаем вам посетить мероприятие Ukrainian Credit Conference, которое состоится в Киеве 19 июля.

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