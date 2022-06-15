Chevrolet Blazer 2023 станет электромобилем (видео) — Finance.ua

Chevrolet Blazer 2023 станет электромобилем (видео)
15.06.2022, 00:25 — Технологии&Авто
Новый Chevrolet Blazer будет электрифицирован. Кроссовер отличается ярким дизайном, а платформу для него позаимствуют у роскошного Cadillac Lyriq.
Опубликованы первые фото и видео Chevrolet Blazer нового поколения. Кроссовер кардинально изменится и станет электромобилем. Подробности модели раскрыли на странице Chevrolet в Twitter.
Новый Chevrolet Blazer официально представят 18 июля. Электрокроссовер поступит в продажу с апреля 2023 года, и его базовая версия будет стоить в районе 40 тыс. долларов.
Дизайн Chevrolet Blazer 2023 также претерпел большие перемены. Внешне авто не имеет ничего общего с бензиновым предшественником и с виду больше напоминает новый Chevrolet Equinox.
Кроссовер стал более обтекаемым — с покатой крышей и длинным капотом. Боковины сделали рельефными, а тоненькие светодиодные фары соединили светящейся полосой.
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