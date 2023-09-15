Четыре браузера выпустили критические обновления безопасности — Finance.ua

Четыре браузера выпустили критические обновления безопасности Сегодня 03:16 — Фондовый рынок

Четыре популярных браузера сообщили о срочном обновлении для настроек безопасности. Chrome, Firefox, Brave и Edge 13 сентября добавили патчи, которые закрывают злоумышленникам доступ к программному обеспечению через код для изображений WebP, пишет The Verge.

Компании-производители Google, Mozilla, Microsoft и Brave устранили уязвимость для бэкдоров на компьютерах, «серьезную», по классификации NIST (Национального института стандартов и технологий США). От нее уже пострадали приложения других компаний. Уязвимость связана с кодом, используемым для воспроизведения популярного формата изображений WebP.

Какие версии браузеров Chrome, Firefox, Brave и Edge получили обновления 13 сентября

Google: Chrome 116.0.5846.187 (Mac/Linux);

Chrome 116.0.5845.187/.188 (Windows)

Mozilla: Firefox 117.0.1;

Firefox ESR 102.15.1;

Firefox ESR 115.2.1;

Thunderbird 102.15.1;

Thunderbird 115.2.2;

Microsoft: Edge 116.0.1938.81;

Brave: Brave 1.57.64.

Обновления безопасности также получили приложения на основе Electron:

мессенджер зашифрованных сообщений Signal;

Honeyview от Bandisoft.

К сожалению, пострадали и другие приложения;

Affinity;

Gimp;

LibreOffice;

Telegram;

много приложений под Android;

кроссплатформенные приложения, созданные с помощью Flutter.

Apple на этой неделе также выпустила патч безопасности, касающийся почти той же проблемы, хотя на сайте NIST для него указан другой номер проблемы.

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