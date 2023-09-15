Четыре браузера выпустили критические обновления безопасности — Finance.ua
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Четыре браузера выпустили критические обновления безопасности

Фондовый рынок
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Четыре популярных браузера сообщили о срочном обновлении для настроек безопасности. Chrome, Firefox, Brave и Edge 13 сентября добавили патчи, которые закрывают злоумышленникам доступ к программному обеспечению через код для изображений WebP, пишет The Verge.
Компании-производители Google, Mozilla, Microsoft и Brave устранили уязвимость для бэкдоров на компьютерах, «серьезную», по классификации NIST (Национального института стандартов и технологий США). От нее уже пострадали приложения других компаний. Уязвимость связана с кодом, используемым для воспроизведения популярного формата изображений WebP.

Какие версии браузеров Chrome, Firefox, Brave и Edge получили обновления 13 сентября

  • Google: Chrome 116.0.5846.187 (Mac/Linux);
  • Chrome 116.0.5845.187/.188 (Windows)
  • Mozilla: Firefox 117.0.1;
  • Firefox ESR 102.15.1;
  • Firefox ESR 115.2.1;
  • Thunderbird 102.15.1;
  • Thunderbird 115.2.2;
  • Microsoft: Edge 116.0.1938.81;
  • Brave: Brave 1.57.64.
Обновления безопасности также получили приложения на основе Electron:
  • мессенджер зашифрованных сообщений Signal;
  • Honeyview от Bandisoft.
К сожалению, пострадали и другие приложения;
  • Affinity;
  • Gimp;
  • LibreOffice;
  • Telegram;
  • много приложений под Android;
  • кроссплатформенные приложения, созданные с помощью Flutter.
Apple на этой неделе также выпустила патч безопасности, касающийся почти той же проблемы, хотя на сайте NIST для него указан другой номер проблемы.
По материалам:
speka.media
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