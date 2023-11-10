Чешский железнодорожный оператор будет инвестировать в восстановление электрификации на участке Чоп-Мукачево — Finance.ua
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Чешский железнодорожный оператор будет инвестировать в восстановление электрификации на участке Чоп-Мукачево

Фондовый рынок
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Чешский железнодорожный оператор будет инвестировать в восстановление электрификации на участке Чоп-Мукачево
Чешский железнодорожный оператор будет инвестировать в восстановление электрификации на участке Чоп-Мукачево
Чешский железнодорожный оператор RegioJet осуществит инвестиции в восстановление электрификации на украинском участке Чоп — Мукачево, сообщил владелец оператора Радим Янчура в интервью Интерфакс-Украина.
«Мы готовы инвестировать в электрификацию сообщения Чоп — Мукачево. Точную сумму инвестиций я сейчас назвать не могу — ожидаем согласования Укрзализныци. Это будет наш подарок Украине, как и наши гуманитарные поезда», — сказал Янчура. Кроме того, Янчура сообщил, что инвестиции RegioJet в приобретение железнодорожных составов сообщением Прага — Перемышль составили 15 млн евро.
По материалам:
Kosatka.Media
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