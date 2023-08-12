Чешским фирмам не хватает около 300 тысяч сотрудников — Finance.ua

Чешским фирмам не хватает около 300 тысяч сотрудников 12.08.2023, 02:06 — Личные финансы

Нехватка рабочей силы в Чехии ставит под угрозу не только всеобщее функционирование экономики, но и в будущем способность государства реализовать важные стратегические проекты в сфере энергетики, строительства транспортной инфраструктуры, образования и медицины. Результаты анализа предоставила Экономическая палата страны.

Специалисты рекомендуют улучшить доступность детских садов, чтобы матери могли быстрее возвращаться в производственный процесс, а также улучшить условия трудовых договоров, в том числе на неполную ставку. Последнее, по мнению Экономической палаты, позволит в большей степени подключить к производственному процессу студентов и пенсионеров. Государству также стоит задуматься об улучшении доступности населения жилья, что увеличит мобильность граждан, согласных на переселение в другие регионы из-за более выгодной работы.

По данным Экономической палаты, чешским фирмам уже сейчас не хватает около 300 тысяч сотрудников разной квалификации.

uamedia По материалам:

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