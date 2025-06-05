Чешская компания завершает строительство линии по производству снарядов в Украине — Finance.ua

Чешская компания завершает строительство линии по производству снарядов в Украине Сегодня 09:15

Чешская компания завершает строительство линии по производству снарядов в Украине

Чешский оборонный гигант Czechoslovak Group почти завершил строительство линии по производству артиллерийских снарядов в Украине

Об этом сообщает издание «Милитарный».

В рамках совместного проекта с украинским правительством компания Czechoslovak Group вскоре завершит строительство производственной линии для изготовления 155-мм артиллерийских снарядов.

Предприятие будет обеспечивать выпуск основной номенклатуры боеприпасов, входящих в производственное предложение Czechoslovak Group.

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«Производственная площадка находится на финальной стадии подготовки к запуску, но пока мы не можем сообщить конкретную дату», — отметили представители компании во время брифинга в штаб-квартире Czechoslovak Group.

Также представители компании уточнили, что Czechoslovak Group отвечает исключительно за подготовку производственной линии, в то время как все остальные организационные процессы возложены на украинскую сторону.

Кроме того, во время брифинга отмечалось, что предприятие будет расположено в зоне с низким риском ракетных ударов, что позволит обеспечить стабильное и бесперебойное производство в будущем.

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Следует отметить, что Czechoslovak Group активно сотрудничает с Украиной в сфере производства и разработки боеприпасов.

Так, в декабре 2024 года стало известно, что компания «Украинская бронетехника» получит лицензии на производство танковых и артиллерийских снарядов от европейского оборонного холдинга.

Кроме того, в октябре 2024 года компании заключили соглашение о передаче украинскому предприятию лицензий на производство различных артиллерийских боеприпасов натовских калибров.

Мілітарний По материалам:

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