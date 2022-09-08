Чешская финансовая группа PPF ушла из рф, продав банковский бизнес — Finance.ua
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Чешская финансовая группа PPF ушла из рф, продав банковский бизнес

Фондовый рынок
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Чешская PPF Group, владеющая банком Home Credit, полностью ушла из россии, продав свои доли в ХКФ Банке.
Об этом говорится в заявлении инвесткомпании.
Уход из россии был завершен после того, как PPF и Home Credit закрыли сделку по продаже своей 100-процентной доли участия в российском ХКФ Банке.
Последними были проданы 49,5% акций ХКФ Банка, ранее его новые акционеры приобрели 50,5% финансово-кредитной организации. «Результатом всего соглашения стал выход PPF и группы Home Credit с российского банковского рынка», — отмечается в пресс-релизе.
В мае 2022 года PPF Group вышла из агробизнеса в россии, продав долю в российском агрохолдинге «РАВ Агро» компании «Земельный резерв».
В июне 2022 года PPF Group объявила о продаже контрольной доли (50,5%) в российских «дочках», среди которых российское отделение Home Credit, местным инвесторам.
В августе стало известно, что PPF Group продала инвесторам оставшиеся 49,5% в двух российских компаниях Home Credit — «Хоум Кредит Страховании» и микрокредитной организации «Купи не копи» — за 16,4 млрд рублей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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