Чешская финансовая группа PPF ушла из рф, продав банковский бизнес — Finance.ua

Чешская финансовая группа PPF ушла из рф, продав банковский бизнес Сегодня 19:14 — Фондовый рынок

Чешская PPF Group, владеющая банком Home Credit, полностью ушла из россии, продав свои доли в ХКФ Банке.

Об этом говорится в заявлении инвесткомпании.

Уход из россии был завершен после того, как PPF и Home Credit закрыли сделку по продаже своей 100-процентной доли участия в российском ХКФ Банке.

Последними были проданы 49,5% акций ХКФ Банка, ранее его новые акционеры приобрели 50,5% финансово-кредитной организации. «Результатом всего соглашения стал выход PPF и группы Home Credit с российского банковского рынка», — отмечается в пресс-релизе.

В мае 2022 года PPF Group вышла из агробизнеса в россии, продав долю в российском агрохолдинге «РАВ Агро» компании «Земельный резерв».

В июне 2022 года PPF Group объявила о продаже контрольной доли (50,5%) в российских «дочках», среди которых российское отделение Home Credit, местным инвесторам.

В августе стало известно, что PPF Group продала инвесторам оставшиеся 49,5% в двух российских компаниях Home Credit — «Хоум Кредит Страховании» и микрокредитной организации «Купи не копи» — за 16,4 млрд рублей.

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Економічна Правда По материалам:

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