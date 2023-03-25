Chery выпустит спорткар для молодежи — Finance.ua

Chery выпустит спорткар для молодежи 25.03.2023, 00:13 — Фондовый рынок

Китайская компания Chery анонсировала новый молодежный спортивный автомобиль GT. Будут выпускать его под еще одним, пока не знакомым украинцам дочерним брендом iCar.

Пока компания распространила только эскизы будущей новинки. Судя по ним, новый iCar GT будет двухместным спортивным купе с длинным капотом, нисходящей линией крыши и «эмоциональными» (где-то даже «раздутыми») формами кузовных панелей.

Технические характеристики автомобиля пока неизвестны, поэтому о мощности двигателя и даже его типе пока остается только догадываться.

Мировая премьера iCar GT должна пройти на международном автосалоне в Шанхае, который откроет свои двери уже в апреле.

В настоящее время в Украине доступно 5 моделей марки Chery: субкомпактный кроссовер Tiggo 2, обновленные семейные кроссоверы Tiggo 3FL и Tiggo7, флагман бренда Tiggo8, а также новинка 2020 года — рестайлинговый SUV Tiggo 4.

В настоящее время производственные мощности Chery позволяют производить 900 000 единиц автомобилей в год.

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MMR По материалам:

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