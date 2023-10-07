Chery в скором времени публично представит 5 новинок: что о них известно — Finance.ua

Chery в скором времени публично представит 5 новинок: что о них известно Сегодня 22:06 — Фондовый рынок

В рамках международного Женевского автосалона (GIMS-2023), который пройдет в Дохе с 5 по 14 октября, компания Chery представит пять своих новинок, включая две с гибридной силовой установкой.

Как известно, Женевский автосалон входит в пятерку крупнейших мировых автомобильных выставок. Он известен как «флюгер международных автомобильных тенденций» и является важной площадкой для крупных автокомпаний, чтобы продемонстрировать новые технологии, новый дизайн и будущие стратегии.

На стенде Chery там состоится презентация «глобальной архитектуры Power 4.0». Эта платформа обеспечит новым продуктам концерна такие преимущества, как мощность, экологичность и технологичность.

Также компания планирует презентовать два новых гибридных автомобиля, которые являются кульминацией 18-летнего опыта Chery в создании автомобилей на альтернативных источниках энергии. И тот, и другой оснащен эффективной комбинацией силовых агрегатов, трехступенчатой ​​гибридной трансмиссией DHT с двойным сцеплением и интеллектуальными функциями.

«Chery воспринимает Женевский автосалон как арену для демонстрации возможностей концерна и подтверждение своей приверженности качественным и инновационным автомобилям для самых взыскательных потребителей со всего мира», — отмечают в компании.

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