Chery презентовала новый электрифицированный внедорожник — Finance.ua

Chery презентовала новый электрифицированный внедорожник
Опубликованы официальные фото Jetour Shanhai T1. Новый внедорожник от Chery поступит в продажу к концу года по цене примерно от 110 000 юаней ($15 700).
Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Внедорожник — младший брат Jetour T2, который вскоре начнут продавать в Украине.
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Две модели очень похожи внешне: отличаются агрессивным дизайном с высоким капотом и раздутыми крыльями. Широкая решетка радиатора сочетается с большими фарами.
В салоне Jetour Shanhai T1 установлен приплюснутый руль, цифровой щиток приборов и большой 15,6-дюймовый тачскрин. Передние кресла разделены высокой консолью.
Китайский внедорожник Jetour Shanhai T1 предлагают в плагин-гибридной версии с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой на 154 л. с. и двумя электромоторами, мощность которых пока не раскрыта.
Аккумулятор на 26,7 кВт∙ч позволяет преодолеть 117 км в электрическом режиме. Общий запас хода Chery Jetour T1 на бензине и электротяге составляет 1300 км.
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