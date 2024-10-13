Chery презентовала новый электрифицированный внедорожник — Finance.ua

Chery презентовала новый электрифицированный внедорожник 13.10.2024, 00:17 — Технологии&Авто

Chery презентовала новый электрифицированный внедорожник, Фото: Chery

Опубликованы официальные фото Jetour Shanhai T1. Новый внедорожник от Chery поступит в продажу к концу года по цене примерно от 110 000 юаней ($15 700).

Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Внедорожник — младший брат Jetour T2, который вскоре начнут продавать в Украине.

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Две модели очень похожи внешне: отличаются агрессивным дизайном с высоким капотом и раздутыми крыльями. Широкая решетка радиатора сочетается с большими фарами.

Фото: Chery

В салоне Jetour Shanhai T1 установлен приплюснутый руль, цифровой щиток приборов и большой 15,6-дюймовый тачскрин. Передние кресла разделены высокой консолью.

Китайский внедорожник Jetour Shanhai T1 предлагают в плагин-гибридной версии с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой на 154 л. с. и двумя электромоторами, мощность которых пока не раскрыта.

Фото: Chery

Аккумулятор на 26,7 кВт∙ч позволяет преодолеть 117 км в электрическом режиме. Общий запас хода Chery Jetour T1 на бензине и электротяге составляет 1300 км.

Фокус По материалам:

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