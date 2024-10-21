Chery представила оригинальный летающий автомобиль с автопилотом (фото) — Finance.ua
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Chery представила оригинальный летающий автомобиль с автопилотом (фото)

Технологии&Авто
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Chery представила оригинальный летающий автомобиль с автопилотом (фото)
Chery представила оригинальный летающий автомобиль с автопилотом (фото)
В Китае представили первый летающий автомобиль Chery. Его прототипы уже активно проходят испытания.
Об этом сообщает сайт Autohome.
Летучее авто Chery имеет довольно нестандартную конструкцию и состоит из трех модулей — двухместной пассажирской капсулы, автомобильного шасси и крыльев с винтами и хвостовым оперением.
Chery представила оригинальный летающий автомобиль с автопилотом (фото)
Летучий автомобиль Chery полностью беспилотный — он не имеет руля или педалей. Для полета пассажирская капсула снимается с шасси, и на нее устанавливают крылья. Если же необходимо совершить поездку по дороге, то крылья отсоединяются и капсула снова ставится на шасси с колесами.
Беспилотный летучий автомобиль построен на специализированной платформе Chery S2 Mars. Он может взлетать и садиться вертикально.
Chery представила оригинальный летающий автомобиль с автопилотом (фото)
Электромоторы позволяют развивать до 120 км/ч в воздухе и подниматься на высоту до 1000 м. На испытаниях прототипы Chery совершают полеты продолжительностью до 40 минут и преодолевают до 80 км.
По материалам:
Фокус
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