Chery представила оригинальный летающий автомобиль с автопилотом (фото) — Finance.ua

Chery представила оригинальный летающий автомобиль с автопилотом (фото) Сегодня 04:41 — Технологии&Авто

Chery представила оригинальный летающий автомобиль с автопилотом (фото)

В Китае представили первый летающий автомобиль Chery. Его прототипы уже активно проходят испытания.

Об этом сообщает сайт Autohome.

Летучее авто Chery имеет довольно нестандартную конструкцию и состоит из трех модулей — двухместной пассажирской капсулы, автомобильного шасси и крыльев с винтами и хвостовым оперением.

Летучий автомобиль Chery полностью беспилотный — он не имеет руля или педалей. Для полета пассажирская капсула снимается с шасси, и на нее устанавливают крылья. Если же необходимо совершить поездку по дороге, то крылья отсоединяются и капсула снова ставится на шасси с колесами.

Беспилотный летучий автомобиль построен на специализированной платформе Chery S2 Mars. Он может взлетать и садиться вертикально.

Электромоторы позволяют развивать до 120 км/ч в воздухе и подниматься на высоту до 1000 м. На испытаниях прототипы Chery совершают полеты продолжительностью до 40 минут и преодолевают до 80 км.

Фокус По материалам:

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