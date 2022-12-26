Chery показала новый кроссовер, который может появиться в Украине (фото) — Finance.ua
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Chery показала новый кроссовер, который может появиться в Украине (фото)

Фондовый рынок
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Китайская компания Chery показала первый тизер своего автомобиля. Изображение новинки уже было распространено в сети.
Как стало известно MMR, кроссовер с кодовым обозначением eQ7 станет новой моделью в линейке Ant. На китайском рынке новинка должна появиться во второй половине 2023 года.
Chery показала новый кроссовер, который может появиться в Украине (фото)
Пока китайский производитель не поделился никакой информацией об оснащении и технических характеристиках новинки. Предполагается, что eQ7 станет продолжением линейки электромобилей с увеличенным кузовом.
Так, габариты актуальной модели Chery Big Ant составляют 4630×1910×1655 мм, а размер колесной базы — 2830 мм. В гамме силовых агрегатов присутствуют два электромотора на 250 и 280 Нм крутящего момента.
В Украине линейка электрокаров Ant официально пока не представлена, но кроссоверы марки Chery пользуются спросом среди украинцев. Кроме того, Chery стала лидером среди китайских брендов в текущем году с долей 41,7% среди китайцев.
Всего с начала 2022 года в Украине было продано 3,6 тыс. новых автомобилей китайского производства, что составляет более 10% общего авторынка.
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По материалам:
mmr.ua
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