Chery показала новый кроссовер, который может появиться в Украине (фото) — Finance.ua

Chery показала новый кроссовер, который может появиться в Украине (фото) 26.12.2022, 01:09 — Фондовый рынок

Китайская компания Chery показала первый тизер своего автомобиля. Изображение новинки уже было распространено в сети.

Как стало известно MMR , кроссовер с кодовым обозначением eQ7 станет новой моделью в линейке Ant. На китайском рынке новинка должна появиться во второй половине 2023 года.

Пока китайский производитель не поделился никакой информацией об оснащении и технических характеристиках новинки. Предполагается, что eQ7 станет продолжением линейки электромобилей с увеличенным кузовом.

Так, габариты актуальной модели Chery Big Ant составляют 4630×1910×1655 мм, а размер колесной базы — 2830 мм. В гамме силовых агрегатов присутствуют два электромотора на 250 и 280 Нм крутящего момента.

В Украине линейка электрокаров Ant официально пока не представлена, но кроссоверы марки Chery пользуются спросом среди украинцев. Кроме того, Chery стала лидером среди китайских брендов в текущем году с долей 41,7% среди китайцев.

Всего с начала 2022 года в Украине было продано 3,6 тыс. новых автомобилей китайского производства, что составляет более 10% общего авторынка.

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