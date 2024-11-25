Черная пятница на Finance.ua: скидки до -20% на страхование! 🎉 — Finance.ua
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Черная пятница на Finance.ua: скидки до -20% на страхование! 🎉

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Черная пятница на Finance.ua: скидки до -20% на страхование! 🎉
Черная пятница на Finance.ua: скидки до -20% на страхование! 🎉
С сегодняшнего дня и до 30 ноября включительно на Finance.ua настоящее торжество выгодных предложений на все виды страхования! Эта Черная пятница — твой шанс сэкономить и оформить нужный полис легко, быстро и без лишних забот.
💥 Что тебя ждет?
Активируй промокод «ЗІРКА» при оформлении страхового полиса и получай:
✅ Скидку до -20% на Автогражданку.
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✅ -200 грн на Туристическое страхование для твоего спокойного отпуска.
✅ -5% на страхование недвижимости, включая риски, связанные с войной.
💡 Почему стоит оформить страхование именно сейчас?
  • Выгодно. Такие скидки бывают только раз в году.
  • Удобно. Все можно сделать онлайн на Finance.ua без лишней траты времени.
  • Надежно. Сравнивай предложения разных страховых компаний и выбирай лучшие условия.
❗ Бонус для самых быстрых: если оформляешь полис уже сегодня, получи скидку -17% на Автогражданку! Ведь откладывать до последнего — это для тех, кто любит стресс и штрафы.
🎁 Как воспользоваться акцией?
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4️⃣ Получи свой полис со скидкой за несколько кликов!
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По материалам:
Finance.ua
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