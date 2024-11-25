Черная пятница на Finance.ua: скидки до -20% на страхование! 🎉 — Finance.ua

Черная пятница на Finance.ua: скидки до -20% на страхование! 🎉 Сегодня 17:20

Черная пятница на Finance.ua: скидки до -20% на страхование! 🎉

С сегодняшнего дня и до 30 ноября включительно на Finance.ua настоящее торжество выгодных предложений на все виды страхования! Эта Черная пятница — твой шанс сэкономить и оформить нужный полис легко, быстро и без лишних забот.

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