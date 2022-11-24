Черная пятница для «гаджетхантеров»: где покупать технику со скидкой — Finance.ua
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Черная пятница для «гаджетхантеров»: где покупать технику со скидкой

Личные финансы
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Уже завтра, 25 ноября, стартует Черная пятница — период больших скидок и акций. Особенной популярностью в эти дни пользуется бытовая техника и электроника.
Расскажем, что предлагают популярные торговые сети.
  • Rozetka — скидки до 60% с 21 по 27 ноября;
  • Фокстрот — Черная пятница продлится здесь 21-28 ноября. Размер скидок доходит до 70%. Также компания обещает подарить 100 грн бонусом на первую покупку за подписку;
  • Эльдорадо — скидки до 70% с 21 по 28 ноября;
  • Алло — здесь скидки стартовали еще на прошлой неделе, 18 ноября, а продлятся до 27 ноября. Обещают скидки до 60% более чем на 1 млн товаров.
  • Comfy — скидки до 50% будут продолжаться с 21 по 28 ноября. Предпродажа товаров через приложение компании стартовала еще в воскресенье в 20:00;
  • MOYO — скидки уже действуют в рамках так называемого «шоппинг-драйва», а к Черной пятнице здесь подготовили скидки на бытовую технику до 46%;
  • Жжук — 25 ноября, запланированы скидки до 50%.

Приятный бонус

Портал Finance.ua, при поддержке партнеров с сайта Минфин, к Черной пятнице подготовил для наших читателей праздничные промокоды.
Они позволят зарабатывать еще больше на депозитах!
Условия для участия в акции:
  • оставьте заявку на оформление депозита с 23 по 25 ноября по этой ссылке, добавив промокод на соответствующую сумму;
  • откройте депозит в выбранном банке в течение 30 дней после заполнения заявки;
  • получите стандартный бонус к депозиту, а также бонус по промокоду;
  • минимальная сумма депозита — 50 тыс. грн.
Расширенная версия по условиям.
В акции принимают участие депозиты банков:
  • Юнекс, Глобус, ПУМБ с промокодом 1QHGXGX по 500 грн;
  • Кредит Днепр с промокодом 3880ID7 на 300 грн.
Участвуйте в акции и зарабатывайте больше с Finance.ua.

Хочу воспользоваться 🧐

По материалам:
Finance.ua
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