Черная пятница для «гаджетхантеров»: где покупать технику со скидкой — Finance.ua

Черная пятница для «гаджетхантеров»: где покупать технику со скидкой Сегодня 17:37 — Личные финансы

Уже завтра, 25 ноября, стартует Черная пятница — период больших скидок и акций. Особенной популярностью в эти дни пользуется бытовая техника и электроника.

Расскажем, что предлагают популярные торговые сети.

Rozetka — скидки до 60% с 21 по 27 ноября;

Фокстрот — Черная пятница продлится здесь 21-28 ноября. Размер скидок доходит до 70%. Также компания обещает подарить 100 грн бонусом на первую покупку за подписку;

Эльдорадо — скидки до 70% с 21 по 28 ноября;

Алло — здесь скидки стартовали еще на прошлой неделе, 18 ноября, а продлятся до 27 ноября. Обещают скидки до 60% более чем на 1 млн товаров.

Comfy — скидки до 50% будут продолжаться с 21 по 28 ноября. Предпродажа товаров через приложение компании стартовала еще в воскресенье в 20:00;

MOYO — скидки уже действуют в рамках так называемого «шоппинг-драйва», а к Черной пятнице здесь подготовили скидки на бытовую технику до 46%;

Жжук — 25 ноября, запланированы скидки до 50%.

Приятный бонус

Портал Finance.ua, при поддержке партнеров с сайта Минфин, к Черной пятнице подготовил для наших читателей праздничные промокоды.

Они позволят зарабатывать еще больше на депозитах!

Условия для участия в акции:

оставьте заявку на оформление депозита с 23 по 25 ноября по этой ссылке, добавив промокод на соответствующую сумму;

откройте депозит в выбранном банке в течение 30 дней после заполнения заявки;

получите стандартный бонус к депозиту, а также бонус по промокоду;

минимальная сумма депозита — 50 тыс. грн.

В акции принимают участие депозиты банков:

Юнекс, Глобус, ПУМБ с промокодом 1QHGXGX по 500 грн;

Кредит Днепр с промокодом 3880ID7 на 300 грн.

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