Черкасский «Азот» в январе-феврале увеличил производство на 23% по сравнению с довоенным уровнем — Finance.ua

Черкасский «Азот» в январе-феврале увеличил производство на 23% по сравнению с довоенным уровнем Сегодня 21:34 — Фондовый рынок

В первые 2 месяца года черкасский «Азот», входящий в азотный холдинг Ostchem Дмитрия Фирташа, произвел 235 тыс. тонн минеральных удобрений, что на 23% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Group DF.

В январе-феврале в прошлом году было произведено 191,7 тыс. тонн минеральных удобрений.

А в этом февраля объемы производства составили 123,7 тыс. тонн продукции в месяц, что является рекордным показателем с начала великой войны.

Ключевым продуктом, за счет которого предприятие демонстрировало рост объемов производства, стал карбамид. Объем производства удобрения за 2 месяца вырос на 196% с 22,8 тыс. тонн в 2022 году до 67,4 тыс. тонн.

Также почти на 10% выросли объемы производства карбамидоаммиачной смеси с 50,9 до 56,2 тыс. тонн. Объемы производства аммиачной селитры остались на том же уровне (-2%) — 102,2 тыс. тонн.

«В этом году из-за военных рисков аграрии до последнего момента откладывали принятие решения о покупке минеральных удобрений, был значительный отложенный спрос. Как результат, в январе — феврале спрос на нашу продукцию существенно вырос. Логично, что предприятие увеличило загрузку мощностей до 70-75%» , — отметил председатель правления предприятия Виталий Скляров.

Он добавил, что в марте и апреле производитель продолжит работать на 70-80% своей мощности «пока будет сохраняться повышенный спрос со стороны аграриев».

На сегодняшний день на предприятии работают все базовые цеха по производству удобрений — цех аммиака, аммиачной кислоты, аммиачной селитры, карбамида и КАС.

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Економічна Правда По материалам:

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