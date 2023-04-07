Через систему электронных платежей НБУ в прошлом году прошло более 100 миллиардов в пределах Украины — Finance.ua

Через систему электронных платежей НБУ в прошлом году прошло более 100 миллиардов в пределах Украины
Через систему электронных платежей (СЭП) Национального банка в прошлом году осуществлено 95,7% всех платежей и переводов в пределах Украины на 107 трлн.
Об этом сообщает НБУ в ежегодном отчете по оверсайту инфраструктуры финансового рынка.
«По сумме совершенных операций в Украине на первом месте — платежи, совершенные в СЕП (107,0 трлн грн, или 95,7% всех платежей и переводов в пределах Украины)», — говорится в отчете.
По информации НБУ, в пятерку крупнейших участников СЭП (по сумме платежей) в 2022 году вошли:
- Национальный банк;
- ПриватБанк;
- Райффайзен банк;
- Ощадбанк;
- Укрсиббанк.
Всего на конец 2022 года в Украине было зарегистрировано 54 платежных системы, из которых 2 — государственные платежные системы (СЭП и НПС «Простир»); из них 36 — созданы резидентами (15 — банками, 21 — небанковскими учреждениями) и 16 — созданы нерезидентами.
Общее количество участников платежных систем (кроме СЭП) составляет 132 финансовых учреждения.
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По данным регулятора, по количеству совершенных операций в Украине на первом месте карточные платежные системы — 5,1 млрд шт., или 88,2% от общего количества операций в платежных системах.
В течение 2022 года количество безналичных платежей с использованием платежных карт выросло на 4,1% до 5 194,4 млн шт. (92,8% от общего количества сделок с платежными картами), а сумма — на 56,9%, до 3 443,9 млрд грн (68,1% от общей суммы сделок с платежными картами).
Напомним, система электронных платежей в Украине заработала в круглосуточном режиме.
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