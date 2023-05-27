Чем нельзя протирать экран смартфона: частые ошибки пользователей — Finance.ua

Чем нельзя протирать экран смартфона: частые ошибки пользователей Сегодня 23:13 — Технологии&Авто

На сенсорном экране мобильного устройства быстро отображаются отпечатки пальцев и другие следы.

Вскоре дисплей может оказаться настолько мутным, что пользователь устройства сможет рассмотреть далеко не всю выводимую информацию.

Кроме того, грязный экран выглядит очень некрасиво. Поэтому возникает необходимость периодически его протирать.

Однако подойдет далеко не любое средство. Некоторые популярные способы очистки представляют серьезную опасность для дисплея.

Чем нельзя протирать экран

Зубная паста

Не верьте интернетовскому мифу о том, что это гигиеническое средство якобы помогает убрать царапины с экрана смартфона.

Более того, учитывайте, что зубная паста может повредить олеофобное покрытие. На состоянии дисплея это отразится крайне негативно.

Химические и бытовые средства

Многие владельцы смартфонов протирают гаджеты популярными моющими и дезинфицирующими средствами.

Но следует учитывать, что порошки, спиртосодержащие жидкости и перекись водорода представляют серьезную опасность для защитного слоя экрана.

Не удивляйтесь, если после «спиртовой» или «порошковой» обработки на дисплее мгновенно появляются многочисленные разводы.

Джинсовая ткань

Некоторые пользователи протирают экран одеждой. Это очень удобно, если под рукой нет специальной ткани.

Вот только не нужно проводить дисплеем мобильного устройства по джинсам. Такая разновидность ткани хоть и уберет старые загрязнения, но сделает экран более уязвимым перед новыми.

Бумага

Для чистки экрана мобильника не подходит даже самый мягкий бумажный материал.

Олеофобное покрытие может оказаться разрушенным, несмотря на всю нежность изделия.

Кроме того, существует риск появления на поверхности большого количества бумажных частиц.

Чем можно протирать экран

Для того чтобы вернуть дисплею смартфона чистоту, нужно использовать тряпочки из микрофибры.

Кроме того, в продаже можно найти широкий ассортимент специальных салфеток, предназначенных именно для протирания экранов разных гаджетов.

Если ни первого, ни второго материала под рукой нет, то нужно использовать кусок безопасной ткани (не джинсовой и не ворсовой), пропитанный простой водой.

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