Чем может помочь адаптивный скоринг в условиях войны — Finance.ua
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Чем может помочь адаптивный скоринг в условиях войны

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Основатель компании RiskTools и БКИ Online Денис Зикеев во время выступления на Ukrainian Credit Conference рассказал о модели адаптивного скоринга и когда ее нужно использовать.
Так, по его словам, к адаптивному скорингу нужно обращаться во время возмущений в социальном пространстве (война, пандемия и т. п.), при запуске новых продуктов, при выходе на новые рынки, а также для адаптации к регуляторным изменениям.
«Классический скоринг требует обучения на большом количестве данных, которых может и не быть. Также он требует достаточно зрелого портфеля, на котором проводится обучение. То есть не только количество данных имеет значение, но и историческая глубина данных — нужно некоторое время на наблюдение за клиентской базой. Кроме того, для классического скоринга необходимы стабильно-длительные условия для оценки результатов модели, а также длительный срок ее построения», — отметил Зикеев.
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Адаптивный скоринг состоит из трехуровневой архитектуры:
  • классические скоринги;
  • модели автообучения;
  • модели калибровки.
Это позволяет отслеживать изменения в текущем портфеле и сразу корректировать его качество. Благодаря работе моделей автообучения ощутимо падает процент неопределенности. К тому же их может быть несколько, и они будут анализировать разные сегменты данных.
Модели же третьего уровня, то есть калибровки, анализируют результаты моделей автообучения и превращают их в окончательное решение по выдаче кредита.
«Это самобалансирующая система, позволяющая пройти путь от полной неопределенности к условиям, при которых можно построить классический скоринг с максимальным профитом для компании или с минимальными убытками», — рассказал Денис Зикеев.
По материалам:
Finance.ua
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