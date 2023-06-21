Чехия получит от США более 8 млн долларов на поддержку украинских беженцев — Finance.ua

Чехия получит от США более 8 млн долларов на поддержку украинских беженцев
Соединенные Штаты Америки выделят Чехии 8,2 миллиона долларов (около 178 миллионов чешских крон) на поддержку украинских беженцев и организаций, помогающих им в этой стране.
Об этом передает посольство США в Праге, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ceske Noviny.
Эта сумма — часть средств в размере более 107 миллионов долларов, которые Штаты предоставляют европейским странам, желающим оказать помощь гражданам Украины, покидающим родину из-за российского вторжения.
Как распределят средства:
- В посольстве отметили, что большая часть денег — 3,3 миллиона долларов — в Чехии пойдет в Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).
- Еще 2 миллиона долларов получит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
- 1,5 миллиона будет передано Управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).
- 1,4 миллиона направят Международной организации по миграции (МОМ).
«По состоянию на февраль 2022 года Соединенные Штаты предоставили более 2,1 млрд долларов гуманитарной помощи народу Украины как в Украине, так и в пострадавшем регионе», — передали в посольстве.
Помощь беженцам из Украины в Чехии
Созданный Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев региональный план реагирования на кризис беженцев из Украины для Чехии предусматривает предоставление помощи гражданам в 81,6 млн долларов.
Согласно плану, наибольшая сумма должна пойти на обеспечение основных потребностей (32,3 млн долларов) и на здравоохранение и питание (24 млн долларов). Около 10 миллионов долларов должно быть выделено на защиту, средства для существования и социально-экономическую интеграцию. 5 миллионов — на образование, около 600 тысяч долларов — на логистику, телекоммуникации и оперативную поддержку.
По словам чешского министерства внутренних дел, в настоящее время в стране зарегистрировано 343 тысячи украинцев с активной регистрацией временной защиты.
В феврале 2022 года Чехия предоставила визы для защиты около полумиллиона граждан из Украины, преимущественно женщин и детей.
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