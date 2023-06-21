Чехия получит от США более 8 млн долларов на поддержку украинских беженцев — Finance.ua

Чехия получит от США более 8 млн долларов на поддержку украинских беженцев Сегодня 11:44

Соединенные Штаты Америки выделят Чехии 8,2 миллиона долларов (около 178 миллионов чешских крон) на поддержку украинских беженцев и организаций, помогающих им в этой стране.

Об этом передает посольство США в Праге, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ceske Noviny

Эта сумма — часть средств в размере более 107 миллионов долларов, которые Штаты предоставляют европейским странам, желающим оказать помощь гражданам Украины, покидающим родину из-за российского вторжения.

Как распределят средства:

В посольстве отметили, что большая часть денег — 3,3 миллиона долларов — в Чехии пойдет в Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Еще 2 миллиона долларов получит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

1,5 миллиона будет передано Управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).

1,4 миллиона направят Международной организации по миграции (МОМ).

«По состоянию на февраль 2022 года Соединенные Штаты предоставили более 2,1 млрд долларов гуманитарной помощи народу Украины как в Украине, так и в пострадавшем регионе», — передали в посольстве.

Помощь беженцам из Украины в Чехии

Созданный Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев региональный план реагирования на кризис беженцев из Украины для Чехии предусматривает предоставление помощи гражданам в 81,6 млн долларов.

Согласно плану, наибольшая сумма должна пойти на обеспечение основных потребностей (32,3 млн долларов) и на здравоохранение и питание (24 млн долларов). Около 10 миллионов долларов должно быть выделено на защиту, средства для существования и социально-экономическую интеграцию. 5 миллионов — на образование, около 600 тысяч долларов — на логистику, телекоммуникации и оперативную поддержку.

По словам чешского министерства внутренних дел, в настоящее время в стране зарегистрировано 343 тысячи украинцев с активной регистрацией временной защиты.

В феврале 2022 года Чехия предоставила визы для защиты около полумиллиона граждан из Украины, преимущественно женщин и детей.

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