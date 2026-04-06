Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира
Официальный курс гривны к доллару США в течение 30 марта-3 апреля колебался, но в конце недели вернулся почти до стартового уровня.
Об этом Finance.ua рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.
Как рассказала Золотько, изменение курса к предыдущему дню составляло:
- 31 марта до 30 марта — +2,18%;
- 1 апреля по 31 марта — -1,96%;
- 2 апреля по 1 апреля — -0,31%;
- 3 апреля до 2 апреля — +0,08%.
В итоге за 30 марта — 3 апреля официальный курс уменьшился на 0,06%.
Официальный и наличный курс
Курс Национального банка был следующим:
- 30 марта — 43,8400 грн/$;
- 31 марта — 44,7955 грн/$;
- 01 апреля — 43,9175 грн/$;
- 02 апреля — 43,7808 грн/$;
- 03 апреля — 43,8144грн/$.
В течение 30 марта — 3 апреля наличный валютный рынок демонстрировал преимущественно спокойную динамику с постепенным снижением курса во второй половине недели.
В начале недели доллар удерживался в пределах 43,52−44,07 грн, а во вторник — в диапазоне 43,54−44,10 грн.
Со среды на рынке началось умеренное снижение: котировки сместились до 43,48−44,03 грн в среду и 43,48−44,02 грн в четверг.
В конце недели тенденция к удешевлению доллара сохранилась, и в пятницу продажи опустились ниже отметки 44 грн, а наличные курсы составили 43,37/43,92 грн за доллар.
Курс на межбанке
На межбанковском валютном рынке на прошлой неделе наблюдались умеренные, но неравномерные колебания курса доллара:
- неделя началась с уровня 43,76 грн/$, после чего в понедельник котировки постепенно поднялись до 43,85 грн/$, что стало почти дневным максимумом;
- во вторник рынок открылся на 43,85 грн/$, однако далее перешел к снижению и завершил день на 43,75 грн/$;
- в среду волатильность усилилась: курс поднимался до 43,90 грн/$, опускался до 43,69 грн/$ и закрылся на 43,77 грн/$;
- в четверг динамика оставалась сдержанной: стартовав с 43,87 грн/$, рынок в течение дня спускался до 43,72 грн/$, а завершился на 43,75 грн/$;
- в пятницу торги проходили в диапазоне 43,47−43,78 грн/$, а завершились на уровне 43,48 грн/$.
В общей сложности неделя на межбанке прошла в режиме умеренной турбулентности с чередованием коротких фаз укрепления и коррекции. Чистое движение за неделю составило -0,28 грн/$, то есть курс доллара на межбанке снизился на 28 копеек.
Объем чистых интервенций Нацбанка по итогам 30 марта — 3 апреля был заметно ниже, чем в предыдущие три недели, и составил $888,45 млн. Для сравнения: неделей ранее регулятор продал валюты на $1269,1 млн, а неделей ранее — рекордные $1344,35 млн.
Прогноз на неделю
По прогнозу эксперта, в течение 6−10 апреля гривна, вероятно, будет колебаться умеренно, без резких изменений. Поддержку рынку будут обеспечивать высокая учетная ставка на уровне 15% и валютные интервенции НБУ, помогающие сдерживать чрезмерные колебания курса.
Спрос на валюту со стороны бизнеса и населения остается ощутимым, а инфляционные ожидания делают рынок более чувствительным к новостям. Монетарная политика НБУ сохраняет интерес к гривневым инструментам и уменьшает спекулятивное давление.
Важным фактором станет внешнее финансирование, в частности ожидание новой программы МВФ, которая должна поддержать финансовую стабильность и помочь с покрытием бюджетного дефицита.
🔎 Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин».
Поделиться новостью
Также по теме
Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира
НБУ смягчил ряд валютных ограничений
Украинцы купили более $1 млрд в марте
Евро снова дешевеет: курс валют 3 апреля
Какой курс доллара и евро будет в апреле? Эксперты озвучили цифры
НБУ продал в марте самый большой объем валюты на межбанке с декабря 2024