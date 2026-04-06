Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира Сегодня 11:02 — Валюта

Неделя на межбанке прошла в режиме умеренной турбулентности

Официальный курс гривны к доллару США в течение 30 марта-3 апреля колебался, но в конце недели вернулся почти до стартового уровня.

Об этом Finance.ua рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

Как рассказала Золотько, изменение курса к предыдущему дню составляло:

31 марта до 30 марта — +2,18%;

1 апреля по 31 марта — -1,96%;

2 апреля по 1 апреля — -0,31%;

3 апреля до 2 апреля — +0,08%.

В итоге за 30 марта — 3 апреля официальный курс уменьшился на 0,06%.

Официальный и наличный курс

Курс Национального банка был следующим:

30 марта — 43,8400 грн/$;

31 марта — 44,7955 грн/$;

01 апреля — 43,9175 грн/$;

02 апреля — 43,7808 грн/$;

03 апреля — 43,8144грн/$.

В течение 30 марта — 3 апреля наличный валютный рынок демонстрировал преимущественно спокойную динамику с постепенным снижением курса во второй половине недели.

В начале недели доллар удерживался в пределах 43,52−44,07 грн, а во вторник — в диапазоне 43,54−44,10 грн.

Со среды на рынке началось умеренное снижение: котировки сместились до 43,48−44,03 грн в среду и 43,48−44,02 грн в четверг.

В конце недели тенденция к удешевлению доллара сохранилась, и в пятницу продажи опустились ниже отметки 44 грн, а наличные курсы составили 43,37/43,92 грн за доллар.

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке на прошлой неделе наблюдались умеренные, но неравномерные колебания курса доллара:

неделя началась с уровня 43,76 грн/$, после чего в понедельник котировки постепенно поднялись до 43,85 грн/$, что стало почти дневным максимумом;

во вторник рынок открылся на 43,85 грн/$, однако далее перешел к снижению и завершил день на 43,75 грн/$;

в среду волатильность усилилась: курс поднимался до 43,90 грн/$, опускался до 43,69 грн/$ и закрылся на 43,77 грн/$;

в четверг динамика оставалась сдержанной: стартовав с 43,87 грн/$, рынок в течение дня спускался до 43,72 грн/$, а завершился на 43,75 грн/$;

в пятницу торги проходили в диапазоне 43,47−43,78 грн/$, а завершились на уровне 43,48 грн/$.

В общей сложности неделя на межбанке прошла в режиме умеренной турбулентности с чередованием коротких фаз укрепления и коррекции. Чистое движение за неделю составило -0,28 грн/$, то есть курс доллара на межбанке снизился на 28 копеек.

Объем чистых интервенций Нацбанка по итогам 30 марта — 3 апреля был заметно ниже, чем в предыдущие три недели, и составил $888,45 млн. Для сравнения: неделей ранее регулятор продал валюты на $1269,1 млн, а неделей ранее — рекордные $1344,35 млн.

Прогноз на неделю

По прогнозу эксперта, в течение 6−10 апреля гривна, вероятно, будет колебаться умеренно, без резких изменений. Поддержку рынку будут обеспечивать высокая учетная ставка на уровне 15% и валютные интервенции НБУ, помогающие сдерживать чрезмерные колебания курса.

Спрос на валюту со стороны бизнеса и населения остается ощутимым, а инфляционные ожидания делают рынок более чувствительным к новостям. Монетарная политика НБУ сохраняет интерес к гривневым инструментам и уменьшает спекулятивное давление.

Важным фактором станет внешнее финансирование, в частности ожидание новой программы МВФ, которая должна поддержать финансовую стабильность и помочь с покрытием бюджетного дефицита.

