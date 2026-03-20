ChatGPT может ошибаться чаще, чем кажется — новое исследование Сегодня 19:12 — Финтех и Карты

ChatGPT может ошибаться чаще, чем кажется — новое исследование

Чат-бот ChatGPT часто выглядит уверенным, но его ответы не всегда точны. Исследование Университета штата Вашингтон показало, что система может давать разные ответы на одинаковые запросы. Это свидетельствует о нестабильности работы алгоритмов и зависимости от формулировки вопроса.

Исследователь Месут Чичек проверил это, повторяя те же научные вопросы до десяти раз. В результате ChatGPT иногда менял ответ с «правда» на «неправда» без изменений в запросе. Только около 73% ответов оставались стабильно правильными, что указывает на проблемы с последовательностью.

Хотя общая точность модели в 2025 году оценивалась в 80%, после учета случайных угадываний она снижалась до примерно 60%. Особенно слабо система работает с неподтвержденными гипотезами — в таких случаях она редко определяет ошибки и часто соглашается с пользователем. Это объясняется тем, что ИИ прогнозирует слова, а не проверяет факты, из-за чего могут возникать так называемые галлюцинации.

Ученые отмечают: по состоянию на 2026 год искусственный интеллект следует использовать только как вспомогательный инструмент. Для точных выводов рекомендуется проверять информацию в надежных источниках и сравнивать несколько ответов. Окончательное решение должно оставаться за человеком, ведь ИИ не гарантирует полную достоверность.

itechua По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.