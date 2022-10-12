Чат-бот и приложение Укрзализныци могут временно не работать — Finance.ua

Чат-бот и приложение Укрзализныци могут временно не работать
Из-за технических работ чат-бот и приложение Укрзализныци утром в среду могут временно не работать.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
Отмечается, что работы планировалось завершить в течение ночи, однако сейчас нужны еще несколько часов.
При этом сайт booking.uz.gov.ua для бронирования и заказа билетов работает без перебоев.
В настоящее время приложением Укрзализныци для покупки билетов пользуется более 250 тысяч пользователей, он был запущен два месяца назад.
Справка Finance.ua:
- ранее в УЗ отметили, что железнодорожные вокзалы работают по всей стране в обычном режиме, подземные переходы выполняют роль укрытия для пассажиров;
- по ссылке размещаем инструкцию от УЗ, как купить билеты в чат-боте.
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