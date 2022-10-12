Чат-бот и приложение Укрзализныци могут временно не работать — Finance.ua

Чат-бот и приложение Укрзализныци могут временно не работать Сегодня 10:46 — Личные финансы

Чат-бот и приложение Укрзализныци могут временно не работать

Из-за технических работ чат-бот и приложение Укрзализныци утром в среду могут временно не работать.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Отмечается, что работы планировалось завершить в течение ночи, однако сейчас нужны еще несколько часов.

сайт работает без перебоев. При этом booking.uz.gov.ua для бронирования и заказа билетов

В настоящее время приложением Укрзализныци для покупки билетов пользуется более 250 тысяч пользователей, он был запущен два месяца назад.

Справка Finance.ua:

ранее в УЗ отметили, что железнодорожные вокзалы работают по всей стране в обычном режиме, подземные переходы выполняют роль укрытия для пассажиров;

по ссылке размещаем инструкцию от УЗ, как купить билеты в чат-боте.

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