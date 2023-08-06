Часы Apple Watch Series 9 могут выйти в розовом цвете — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Часы Apple Watch Series 9 могут выйти в розовом цвете

Фондовый рынок
23
Часы Apple Watch Series 9 могут выйти в розовом цвете
Часы Apple Watch Series 9 могут выйти в розовом цвете
Будущие часы Apple Watch Series 9 будут иметь тот же дизайн, что и предыдущая серия, однако получат, в частности, розовый цвет корпуса. Об этом сообщил информатор ShrimpApplePro.
По его словам, розовый станет пятым цветом алюминиевых корпусов, предлагаемых Apple. В 8-й серии часы представлены в черном (midnight), серебряном (silver), золотом (starlight) и красном (Product RED) цветах.
Ожидается, что новые устройства будут поставляться в коробке меньшего размера.
Также ShrimpApplePro отмечает, что Apple Watch Series 9 будут оборудованы новым чипом. Как указывает MacRumors, таким образом информатор подтверждает слова журналиста Bloomberg Марка Гурмана: новая серия часов будет базироваться на процессоре A15 Bionic, впервые использовавшемся в iPhone 13.
Презентация Apple Watch Series 9 должна пройти осенью 2023 года. В феврале 9to5Mac со ссылкой на источник писало, что Apple рассматривает розовый цвет и для будущих iPhone 15 и iPhone 15 Plus.
Интересно, что розовые гаджеты Apple могут появиться на фоне успеха вышедшего в июле фильма «Барби». Через несколько недель в прокате он уже собрал более 780,7 млн ​​долларов и вошел в тройку самых кассовых лент 2023 года. Выход фэнтези-комедии породил своеобразный флешмоб: многие люди приходят на сеансы в кинотеатры в розовой одежде.
По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.