Части украинцев могут урезать пенсии: кто и когда начнет получать меньшие выплаты — Finance.ua

Части украинцев могут урезать пенсии: кто и когда начнет получать меньшие выплаты
Бюджетный комитет Верховной Рады провел заседание, по итогам которого рекомендовал ко второму чтению проект Государственного бюджета на следующий год.
Как сообщила народный депутат, Председатель Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, в ближайшее время состоится голосование за главную смету страны. Она добавила, что в бюджет заложили расходы на покрытие дефицита Пенсионного фонда. Также в следующем году планируется запуск реформы солидарной пенсионной системы.
«То есть те, кто сейчас получает самые маленькие пенсии, будут иметь рост выплат. В то же время для чиновников, которые вышли на пенсию и получают какие-то астрономические суммы, мы планируем снижение таких пенсий. Все это делается для того, чтобы солидарная пенсионная система была более справедливой», — подчеркнула народная депутат.
В документе сохранено финансирование всех социальных выплат, при этом предусмотрена индексация пенсий и других выплат от государства.
«Пенсии, зарплаты врачам и учителям, социальная помощь — это защищенные статьи расходов, все они сохраняются. Кроме того, 1 марта планируется также индексация пенсий. В общем, все выплаты, которые люди получают от государства, будут индексироваться в следующем году», — отметила депутат.
По ее словам, также в следующем году продолжатся выплаты внутренне перемещенным лицам. Пока таких людей учитывается в государстве около двух миллионов. На их поддержку в бюджете заложено 57,6 млрд гривен.
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