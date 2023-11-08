Части украинцев могут урезать пенсии: кто и когда начнет получать меньшие выплаты — Finance.ua
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Части украинцев могут урезать пенсии: кто и когда начнет получать меньшие выплаты

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Бюджетный комитет Верховной Рады провел заседание, по итогам которого рекомендовал ко второму чтению проект Государственного бюджета на следующий год.
Как сообщила народный депутат, Председатель Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, в ближайшее время состоится голосование за главную смету страны. Она добавила, что в бюджет заложили расходы на покрытие дефицита Пенсионного фонда. Также в следующем году планируется запуск реформы солидарной пенсионной системы.
«То есть те, кто сейчас получает самые маленькие пенсии, будут иметь рост выплат. В то же время для чиновников, которые вышли на пенсию и получают какие-то астрономические суммы, мы планируем снижение таких пенсий. Все это делается для того, чтобы солидарная пенсионная система была более справедливой», — подчеркнула народная депутат.
В документе сохранено финансирование всех социальных выплат, при этом предусмотрена индексация пенсий и других выплат от государства.
«Пенсии, зарплаты врачам и учителям, социальная помощь — это защищенные статьи расходов, все они сохраняются. Кроме того, 1 марта планируется также индексация пенсий. В общем, все выплаты, которые люди получают от государства, будут индексироваться в следующем году», — отметила депутат.
По ее словам, также в следующем году продолжатся выплаты внутренне перемещенным лицам. Пока таких людей учитывается в государстве около двух миллионов. На их поддержку в бюджете заложено 57,6 млрд гривен.
По материалам:
УНІАН
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