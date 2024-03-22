Chanel стал отказываться от бутиков в россии — СМИ — Finance.ua
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Chanel стал отказываться от бутиков в россии — СМИ

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Французский бренд Chanel, решивший остаться в россии после начала полномасштабной войны в Украине, в итоге вынужден сворачивать деятельность и расторгать договоры аренды бутиков.
Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке недвижимости.
По словам собеседников газеты, Chanel начала вести переговоры с арендодателями о расторжении договоров аренды помещений, где находятся бутики сети.
У Chanel не ответили на запрос издания.
Источники газеты не исключают, что компания откажется и от флагманского магазина в «Женевском доме» на Петровке, 7 в Москве. Правда, пока это не подтверждает владелец объекта.
До начала большой войны у люксового ритейлера было в россии 17 бутиков, преимущественно в Москве. Те, что располагались в больших ТЦ («Афимолл», «Европейский», «Метрополис»), уже освобождены. В 2022 году российское юрлицо ООО «Шанель» снизило выручку вчетверо, до 4,5 млрд рублей, чистый убыток составил 1,8 млрд рублей против прибыли в 1,7 млрд рублей годом ранее.
Отмечается, что «тяжелый люкс» подкосил действующий уже два года запрет ЕС на экспорт в россию предметов роскоши дороже 300 евро.
По данным издания, в похожем с Chanel положении весь иностранный люкс в рф, поскольку конца ограничений на предметы роскоши, введенных первыми же пакетами санкций, не предвидится. Поэтому компании, которые объявили об уходе, но оставляли аренду, сейчас делают это фактически. В россии уже официально нет магазинов LVMH, Kering из ее Gucci, а также бутиков Hermes и Burberry.
По материалам:
Економічна Правда
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