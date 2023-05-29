CEO Blockchain.com спрогнозировал последствия для криптоиндустрии в случае дефолта США — Finance.ua

CEO Blockchain.com спрогнозировал последствия для криптоиндустрии в случае дефолта США
Генеральный директор платформы Blockchain.com Питер Смит заявил, что вероятный дефолт США по долговым обязательствам сильно «ударит» по индустрии цифровых активов.
По словам Смита, если правительство США не повысит долговый лимит, в краткосрочной перспективе это плохо отразится на рынке криптовалют. Ведь последние считаются рискованными активами, от которых в такое время обычно отказываются, считает глава Blockchain.com.
«Если правительство Соединенных Штатов объявит о дефолте, мы увидим сильный „откат“, а затем резкий скачок вверх на криптовалютном рынке», — прокомментировал Смит.
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По мнению бизнесмена, индустрия цифровых активов циклична. Он отметил, что 2022 год был «весьма болезненным», 2024 год станет «еще одним экспоненциальным» периодом.
В то же время в компании Tether, которая стоит за стейблокином USDT, хоть и не верят в дефолт США, но считают такое развитие событий «катастрофическим».
«Я считаю, что дефолт вряд ли произойдет. Думаю, нужно сидеть и наблюдать за происходящим», — заявил Ардоино.
Хотя стоимость биткоина стабилизировалась на отметке около $27 000, на рынке стало меньше возможностей для волатильных инвестиций, утверждает представитель эмитента «стабильной монеты». По его словам, сейчас люди предпочитают хранить доллары США и пытаются заработать на процентах.
Курс криптовалют к доллару
«Если показатели уровня инфляции в США будут снижаться, ФРС перестанет повышать процентные ставки, тогда рынки начнут «выздоравливать», — подытожил CTO Tether.
В то же время, конкурент эмитента USDT — компания Circle — подготовилась к возможному дефолту США. В частности, соэмитент «стабильной монеты» USDC направила $8,7 млрд на операции РЕПО, а также заменила казначейские облигации со сроком погашения в июне краткосрочными ценными бумагами.
Для диверсификации рисков компания ввела новую инвестиционную стратегию, предусматривающую регулярные приобретения биткоина. Начиная с мая этого года, компания будет регулярно направлять «до 15% чистой реализованной операционной прибыли» на приобретение первой криптовалюты.
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