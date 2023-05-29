CEO Blockchain.com спрогнозировал последствия для криптоиндустрии в случае дефолта США — Finance.ua

CEO Blockchain.com спрогнозировал последствия для криптоиндустрии в случае дефолта США Сегодня 04:29 — Криптовалюта

CEO Blockchain.com спрогнозировал последствия для криптоиндустрии в случае дефолта США

Генеральный директор платформы Blockchain.com Питер Смит заявил , что вероятный дефолт США по долговым обязательствам сильно «ударит» по индустрии цифровых активов.

По словам Смита, если правительство США не повысит долговый лимит, в краткосрочной перспективе это плохо отразится на рынке криптовалют. Ведь последние считаются рискованными активами, от которых в такое время обычно отказываются, считает глава Blockchain.com.

«Если правительство Соединенных Штатов объявит о дефолте, мы увидим сильный „откат“, а затем резкий скачок вверх на криптовалютном рынке», — прокомментировал Смит.

По мнению бизнесмена, индустрия цифровых активов циклична. Он отметил, что 2022 год был «весьма болезненным», 2024 год станет «еще одним экспоненциальным» периодом.

В то же время в компании Tether, которая стоит за стейблокином USDT , хоть и не верят в дефолт США, но считают такое развитие событий «катастрофическим».

«Я считаю, что дефолт вряд ли произойдет. Думаю, нужно сидеть и наблюдать за происходящим», — заявил Ардоино.

Хотя стоимость биткоина стабилизировалась на отметке около $27 000, на рынке стало меньше возможностей для волатильных инвестиций, утверждает представитель эмитента «стабильной монеты». По его словам, сейчас люди предпочитают хранить доллары США и пытаются заработать на процентах.

«Если показатели уровня инфляции в США будут снижаться, ФРС перестанет повышать процентные ставки, тогда рынки начнут «выздоравливать», — подытожил CTO Tether.

В то же время, конкурент эмитента USDT — компания Circle — подготовилась к возможному дефолту США. В частности, соэмитент «стабильной монеты» USDC направила $8,7 млрд на операции РЕПО, а также заменила казначейские облигации со сроком погашения в июне краткосрочными ценными бумагами.

Для диверсификации рисков компания ввела новую инвестиционную стратегию, предусматривающую регулярные приобретения биткоина. Начиная с мая этого года, компания будет регулярно направлять «до 15% чистой реализованной операционной прибыли» на приобретение первой криптовалюты

Forklog По материалам:

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