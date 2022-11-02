Цены снижаются: сколько стоит купить квартиру в крупных городах Польши — Finance.ua
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Цены снижаются: сколько стоит купить квартиру в крупных городах Польши

Недвижимость
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Цены на квартиры в Польше снижаются уже несколько месяцев, хотя все равно остаются выше прошлогодних.
С чем связано снижение стоимости жилья в стране, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на bankier.pl.
В последние месяцы покупка недвижимости в Польше стала доступнее, в то время как аренда квартир дорожает быстрыми темпами.
В отчете Expander и Rentier.io цены на жилье снизились в 13 из 17 городов в исследовании — примерно на 2% по сравнению с маем. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие месяцы стоимость жилья останется на том же уровне или еще немного снизится.
«Если бы не установленные законом кредитные каникулы и огромный спрос на аренду, цены на квартиры резко упали бы. У некоторых владельцев квартир банковские кредитные каникулы длятся 3-6 месяцев. Когда срок истечет, может возрасти поток предложений о продаже.Многое зависит от того, насколько вырастут арендные ставки и сколько квартир не удастся сдать. Часть квартир может быть продана», — отмечается в отчете.

В каких городах цены изменились больше всего

Несмотря на общую тенденцию, нынешним летом в некоторых городах отмечался рост цен на жилую недвижимость. К примеру, одним из таких городов стал Жешув, где впервые стоимость квартир превысила 8000 злотых за кв. м.
Рекордные цены также зафиксировали во Вроцлаве — 10 480 злотых за кв. м (+1%), Люблине (+4%), Гданьске (+1%). При этом самое существенное снижение цен отметили в городах поменьше: Ченстохове, Сосновце, Быдгоще.
«Во всех исследованных городах цены по-прежнему выше, чем в прошлом году. Однако это может измениться в ближайшие месяцы. После недавнего падения цены в Сосновце — почти на уровне прошлого года. В Быдгоще, Гдыне и Катовице такая тенденция прослеживается», — заметили эксперты.
В пользу таких прогнозов свидетельствует снижение цен даже в Варшаве — за три месяца стоимость жилья снизилась на 1,4% (средняя цена составляет 13 023 злотых за кв. м). При этом такие цены все равно выше на 9%, чем в 2021 году.
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В списке городов, где изучали уровень цен на недвижимость, наибольшее удорожание с 2021 года составило 19% (в Щецине). При этом еще ни один город не достиг цен на жилье ниже прошлогодних показателей.
Наибольшее удешевление квадратных метров за последние месяцы зафиксировали в таких городах:
  • Ченстохова (-9%) — 5980 злотых;
  • Сосновец (-8%) — 5659 злотых;
  • Быдгощ (-5%) — 6950 злотых;
  • Гдыня (-4%) — 10 194 злотых;
  • Познань (-4%) — 9100 злотых;
  • Торунь (-3%) — 7740 злотых;
  • Катовице (-3%) — 7125 злотых;
  • Варшава (-1%) — 13 023 злотых;
  • Белосток (-1%) — 8521 злотых;
  • Лодзь (-1%) — 7426 злотых.
При этом подорожало жилье в таких городах:
  • Вроцлав (+1%) — 10 480 злотых/кв.м;
  • Гданьск (+1%) — 11 589 злотых/кв.м;
  • Жешув (+2%) — 8041 злотых/кв.м;
  • Люблин (+4%) — 8674 злотых/кв.м.
По материалам:
РБК-Україна
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