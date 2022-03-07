Цены на золото поднялись до 2000 долларов из-за вторжения России в Украину — Finance.ua
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Цены на золото поднялись до 2000 долларов из-за вторжения России в Украину

Сегодня 11:05Банковские металлы
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Цены на золото 7 марта поднялись до уровня 2000 долларов впервые за полтора года. Инвесторы спешат обезопасить свои вложения после эскалации российско-украинской войны.
Об этом сообщает Reuters.
Спотовое золото достигло самого высокого уровня с 19 августа 2020 года — 2000,69 доллара.
«Поначалу золото, скорее всего, выявит интенсивный трафик около уровня 2000 долларов, но при условии, что ситуация на Украине не изменится, оно быстро переместится в район 2100 долларов и достигнет новых исторических максимумов», — сказал старший аналитик OANDA Джеффри Хэлли.
Палладий вырос на 5% до 3151,30 долларов за унцию после достижения рекордного максимума в 3173 долларов в начале сессии. На Россию приходится 40% мирового производства металла для автокатализаторов, который используется автопроизводителями в каталитических нейтрализаторах для ограничения выбросов.

Российский экономический корабль, иди на##й

«Мы наблюдаем очень значительный рост опасений по поводу сбоев из-за Украины, по-видимому, потому, что конфликт демонстрирует признаки расширения», — сказал Илья Спивак, валютный стратег DailyFX, указывая на информации о новых санкциях со стороны Запада, возможно, даже официальный запрет на импорт российской нефти.
По материалам: РБК-Україна
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