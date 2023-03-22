Цены на все виды топлива — Finance.ua

Цены на все виды топлива Сегодня 19:33 — Личные финансы

21 марта средние цены на крупнейших заправках Украины на автогаз не изменились и составляют 22,06 гривны за литр, на бензин марки «Евро-95» сохранились на уровне 48,32 гривны за литр, на дизельное топливо марки «Евро» сохранились на уровне 48 ,99 гривен за литр.

Об этом свидетельствуют данные на сайтах ведущих украинских АЗС.

Средние цены на бензин А-95 остались на уровне 48,32 гривны за литр.

Средние цены на дизельное топливо сохранились на 48,99 гривны за литр.

Средние цены на газ сохранились на 22,06 гривны за литр.

В понедельник, 20 марта, по сравнению с пятницей, 17 марта, средние цены на крупнейших заправках Украины на автогаз снизились на 0,5% до 22,06 гривны за литр, на бензин марки «Евро-95» сохранились на уровне 48,32 гривны за литр, на дизельное топливо марки «Евро» сохранились на 48,99 гривны за литр.

Справка Finance.ua:

срок хранения бензина. В Украине бензин должен иметь гарантийный срок хранения не менее 6 месяцев, но не более 1 года. Срок хранения специальных бензинов составляет 5 лет (это бензин для ВСУ, Государственной службы чрезвычайных ситуаций). Но в открытой продаже специального бензина нет.

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Українські Новини По материалам:

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