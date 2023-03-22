Цены на все виды топлива — Finance.ua

Цены на все виды топлива
21 марта средние цены на крупнейших заправках Украины на автогаз не изменились и составляют 22,06 гривны за литр, на бензин марки «Евро-95» сохранились на уровне 48,32 гривны за литр, на дизельное топливо марки «Евро» сохранились на уровне 48 ,99 гривен за литр.
Об этом свидетельствуют данные на сайтах ведущих украинских АЗС.
- Средние цены на бензин А-95 остались на уровне 48,32 гривны за литр.
- Средние цены на дизельное топливо сохранились на 48,99 гривны за литр.
- Средние цены на газ сохранились на 22,06 гривны за литр.
В понедельник, 20 марта, по сравнению с пятницей, 17 марта, средние цены на крупнейших заправках Украины на автогаз снизились на 0,5% до 22,06 гривны за литр, на бензин марки «Евро-95» сохранились на уровне 48,32 гривны за литр, на дизельное топливо марки «Евро» сохранились на 48,99 гривны за литр.
Справка Finance.ua:
- срок хранения бензина. В Украине бензин должен иметь гарантийный срок хранения не менее 6 месяцев, но не более 1 года. Срок хранения специальных бензинов составляет 5 лет (это бензин для ВСУ, Государственной службы чрезвычайных ситуаций). Но в открытой продаже специального бензина нет.
Кстати, если вы попали в непредвиденную ситуацию на дороге, Finance.ua может помочь вам. Мы предлагаем услуги Ассистанса: эвакуацию авто с места ДТП/поломки, аварийное открытие дверей, запуск двигателя и прочее.
Покупайте онлайн карту Assistance и получайте круглосуточную поддержку в пути
Поделиться новостью