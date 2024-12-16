Цены на уголь в Китае упали до годового минимума — Finance.ua

Цены на уголь в Китае упали до годового минимума 16.12.2024, 01:21 — Энергетика

Цена на основное топливо в Китае, которое обеспечивает энергией миллионы домов и заводов, достигла самого низкого уровня за последний год, поскольку усилия правительства, направленные на стимулирование экономики, не смогли восстановить слабый спрос.

Об этом пишет Bloomberg.

Базовая цена на уголь в порту Циньхуандао упала до 803 юаней (110 долл.) за тонну. Это также самый низкий показатель с июня прошлого года, когда цены ненадолго опустились ниже 800 юаней.

Китайский рынок угля постоянно падает с конца сентября и потерял 14% своего максимума в начале года. Коммунальные предприятия обладают рекордными запасами, что сдерживает закупки, тогда как промышленный спрос остается слабым.

Падение, вероятно, будет усилено затишьем в экономической активности из-за китайского Нового года, который припадает на конец января.

Китай перешел к избытку топлива после того, как Пекин увеличил внутреннюю добычу и импорт до рекордных уровней, чтобы защитить энергетическую безопасность после дефицита в начале десятилетия.

Избыток угля в стране только увеличился после того, как выход из пандемии не дал ожидаемого толчка экономике, тогда как недавние усилия правительства по стимулированию роста еще не оказали заметного влияния на спрос.

Низкие цены ставят под сомнение доходность шахт, и 45% из них были убыточными в течение года до октября, сообщила в пятницу Китайская национальная угольная ассоциация. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 42%.

Економічна Правда По материалам:

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