Цены на топливо в розницу идут вниз из-за низкого потребления и высокой конкуренции на рынке — Finance.ua

Цены на топливо в розницу идут вниз из-за низкого потребления и высокой конкуренции на рынке Сегодня 13:34 — Энергетика

Цены на топливо в розницу идут вниз из-за низкого потребления и высокой конкуренции на рынке

На минувшей неделе (15−21 января) ряд сетей АЗС снизили цены на горючее. Эксперты считают, что причиной медвежьего тренда на рынке стал низкий уровень спроса на горючее, что характерно для зимы, а также высокая конкуренция на рынке. Между тем, в оптовом сегменте цены на дизтопливо показывают незначительный рост, а цены на бензины и автогаз продолжают падать.

Цены на нефть на прошлой неделе умеренно росли , однако сама неделя закончилась снижением. Главными факторами восходящего тренда на рынке были напряженность на Ближнем Востоке, а также перебои в поставках сырья, что компенсировало опасения инвесторов по поводу слабого восстановления китайской экономики.

В пятницу 19 января нефть эталонной марки Brent подешевела на 54 цента и закрепилась на отметке 78,56 доллара за баррель, в то время как нефть американской марки West Texas Intermediate подешевела на 67 центов до 73,41 доллара за баррель. В целом за прошедшую неделю нефть Brent прибавила в цене 0,5%, в то время как доллар США подорожал более чем на 1%.

Слабый спрос и конкуренция сдерживают рост на оптовом рынке

По данным закрытой аналитики профильного издания « НефтеРынок » в конце прошлой недели ценовые предложения дизтоплива в мелком опте стабилизировались. Низкий спрос на горючее не дает рынку расти, а конкуренция заставляет отдельных поставщиков снижать предложения.

Средняя цена дизтоплива по состоянию на 19 января составила 44,24 грн/л, что на 0,2% больше, чем 12 января. В то же время спотовый рынок в Европе накануне вырос на 1,4−1,7% в зависимости от места отгрузки: по северо-западным портам увеличение цены дизтоплива составляло 11 долларов/тонна, по Средиземноморью стоимость ресурса выросла на 14 долларов/тонна, до 796−807 долларов/тонна и 797−813 долларов/тонна соответственно.

С конца прошлой недели увеличение спотовых цен составляет 0,3−1,8%. Импорт дизтоплива за 17 дней января снизился на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом декабря 2023 года.

Оптовые предложения дизтоплива в пятницу 19 января объявляли от 41,30−41,70 грн/л с повышением цены до 42,00−42,30 грн/л на Юге по дунайским базисам. В целом средняя стоимость ресурса по Одесскому региону составила 42,40 грн/л и остается минимальной в стране. По сравнению с минувшей пятницей 12 января средний показатель уменьшился на 0,3% до 42,40 грн/л.

Средние цены на бензины в группе по состоянию на пятницу 19 января снизились: средняя стоимость А-92 — на 0,69% (-0,28 грн/л), до 40,54 грн/л, а средняя А-95 — на 0,90% (-0,40 грн/л), до 44,01 грн/л по отношению к 12 января.

Самые низкие предложения А-92 объявлены в столичном регионе от 40,20 грн/л, уменьшились на 0,20% (-0,08 грн/л). Предложения импорта А-95 в южных портах начинались с 41,60 грн/л, уменьшились на 2,12% (-0,90 грн/л). На юго-западной границе в Черновицкой области — от 42,30 грн/л, увеличились на 0,36% (+0,15 грн/л). На западной границе во Львовской области — от 42,00 грн/л, снизились на 1,64% (-0,70 грн/л). В столичном регионе самые низкие цены установлены от 41,35 грн/л, уменьшились на 0,19% (-0,08 грн/л).

ukragroconsult По материалам:

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