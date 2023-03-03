Цены на топливо на заправках — Finance.ua

Цены на топливо на заправках Сегодня 19:33 — Личные финансы

В пятницу, 3 марта, по сравнению с четвергом, 2 марта, средние цены на крупнейших заправках Украины на автогаз не изменились и составляют 23,59 гривны за литр, бензин марки «Евро-95» сохранились на уровне 48,66 гривны за литр, на дизельное топливо марки «Евро» сохранились на уровне 50,00 гривны за литр.

Об этом свидетельствуют данные на сайтах ведущих украинских АЗС.

Средние цены на бензин А-95 остались на уровне 48,66 гривны за литр.

Средние цены на дизельное топливо сохранились на 50,00 рублей за литр.

Средние цены на газ сохранились на уровне 23,59 гривны за литр.

Как сообщали «Українськi Новини», в четверг, 2 марта, по сравнению со средой, 1 марта, средние цены на крупнейших заправках Украины на автогаз, бензин марки «Евро-95» и дизельное топливо марки «Евро» снизились на 0,3-1,1 % до 23,59–50,00 гривны за литр.

Кстати, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО (автогражданку) за 15 минут на нашем портале:

Українські Новини По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.