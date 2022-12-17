Цены на рынке горючего могут снизиться: прогноз эксперта — Finance.ua

Цены на рынке горючего могут снизиться: прогноз эксперта Сегодня 19:08 — Энергетика

Повторение весеннего кризиса с дефицитом горючего невозможно. Какие-то локальные катаклизмы не исключены, но они встречались и до войны. Сети активно контрактуют горючее, создают запасы, и не только в Украине.

Об этом пишет Сергей Куюн, директор ООО «Консалтинговая группа А-95», на своей странице в Facebook

Цены

Особых колебаний не предвидится. Более того, вполне возможно снижение цен, поскольку мировые котировки, несмотря на антироссийские санкции, упали, а закупочные цены для Украины удерживаются прежними за счет спроса и логистических факторов, в том числе и погодных условий. По мере насыщения рынка будет снижение. В частности, ОККО в конце недели возобновила оптовую продажу дизтоплива. С бензином еще предстоит поработать.

Блэкаут.

Более 90% этих сетей все с генераторами, более того, формируют резервный фонд и ремонтные бригады. Увеличивают запасы товаров в магазинах, расширяют количество мест в кафе, оборудуют дополнительными устройствами — чайниками, микроволновками, розетками и т.д. Просят не тащить их собой на АЗК — там это уже есть.

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