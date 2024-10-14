Цены на помидоры остаются на самом высоком уровне за последние 7 лет — Finance.ua

Цены на помидоры остаются на самом высоком уровне за последние 7 лет Сегодня 20:47 — Личные финансы

Цены на помидоры остаются на самом высоком уровне за последние 7 лет

В настоящее время тепличные помидоры поступают в продажу по цене 55−65 гривен/кг, что в среднем на 10% дороже, чем неделей ранее.

Об этом говорится в сообщении EastFruit.

Отмечается, что цены на тепличные помидоры остаются самыми высокими, как минимум, за последние 7 лет.

«Причиной такой ситуации, по словам продавцов, является достаточно ограниченное предложение томата на рынке. Большинство мелких производителей по сей день практически завершили реализацию и предлагают томаты только мелким оптом, в то же время качество такой продукции часто невысокое. При этом сборы в стационарных теплицах также остаются малообъемными, потому комбинаты отпускают продукцию тоже небольшими партиями», — говорится в сообщении.

Пока томаты с закрытого грунта в Украине уже стоят в среднем на 22% дороже, чем в аналогичный прошлогодний период.

Українські Новини По материалам:

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