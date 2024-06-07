Цены на «первичку» и «вторичку» в Украине — данные за май (инфографика) Сегодня 16:00 — Личные финансы

Цены на «первичку» и «вторичку» в Украине — данные за май (инфографика), unsplash.com

Аналитический центр украинского маркетплейса Dim.ria подытожил весенний сезон 2024 года на рынке недвижимости и представил обновленный отчет.

Новостройки

По состоянию на конец мая 2024 г. на первичном рынке недвижимости зафиксировано 76% активных отделов продаж. Наибольшее количество зафиксировано в Закарпатской области — 98%.

В течение этого года сдали в эксплуатацию 94 новостройки, имеющих 154 секции. В Киеве — 11 новостроек и 16 секций, а в Киевской области — 20 новостроек и 32 секции. Среди лидеров Львовская область, где в эксплуатацию введено 17 новостроек на 33 секции.

Инфографика: Dim. ria

По состоянию на конец мая 2024 г. в Украине 31% готовых новостроек от всего количества.

Исследование застройки таунхаусов по городам показало, что по состоянию на май 2024 года больше всего коттеджных городков от общего количества новостроек зафиксировано в Кропивницком и Ужгороде — 25%. В целом же на первичном рынке 29% таунхаусов.

Инфографика: Dim. ria

Высокая средняя стоимость за м² в столице составляет 54 422 грн (учитывая все типы квартир по количеству комнат). Если сравнивать анализ весеннего периода, то цена выросла на 1%.

К марту 2024 г. наиболее заметное снижение средней цены за м² в Сумской области — на 6%.

Вторичная недвижимость

За весенний период количество объявлений увеличилось на Западе Украины и заметно снизилось в Центре Украины.

В мае 2024 года к марту 2024 года предложение в Киеве упало на 33%. В Житомирской области — на 22%, а в Черкасской области — на 10%. Однако в Ивано-Франковской области количество объявлений заметно увеличилось.

По состоянию на май 2024 года к марту 2024 года наибольший рост средней стоимости на однокомнатную квартиру зафиксирован в Закарпатской области — 10%.

Инфографика: Dim. ria

Самая большая средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 97 025 долларов США в Киеве. Вместе с тем за сезон цена выросла на 4%, а за год — на 22%.

Во Львовской области однокомнатная квартира стоит 68 904 долларов США, а в Закарпатской области — 58 919 долларов США.

Что касается вторичного рынка покупки жилья в Киеве, то самым дорогим районом по всем типам квартир разной комнатности является Печерский. После него лидерские позиции занимает Голосеевский район.

Инфографика: Dim. ria

Справка Finance.ua:

по данным Госстата, ввод в эксплуатацию жилья в Украине по итогам января-марта 2024 года увеличился на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — до 2 млн 178,6 тыс. кв. м;

Данные НБУ свидетельствуют, что банки Украины в марте выдали 878 ипотечных кредитов на общую сумму 1,4 млрд грн. Средняя ставка по ипотеке — 7,6% годовых;

Данные сайта M2bomber показывают, что в Киеве на вторичном рынке поднялись цены на квартиры. За последние полгода цена квадратного метра выросла более чем на 5 тыс. — со средних 52 549 до 57 630 грн. За год же цены выросли еще больше — почти на 7 тыс. грн.

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