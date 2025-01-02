Цены на нефть выросли в первый торговый день 2025 года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Цены на нефть выросли в первый торговый день 2025 года

Энергетика
36
Цены на нефть выросли в первый торговый день 2025 года
Цены на нефть выросли в первый торговый день 2025 года
Цены на нефть немного выросли в четверг, в первый торговый день 2025 года, поскольку инвесторы, возвращаясь после праздников, осторожно наблюдали за восстановлением экономики Китая и спроса на топливо после обещания президента Си Цзиньпина содействовать росту.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 17 центов, или 0,06%, до $74,82 за баррель после того, как во вторник последний торговый день 2024 года выросли на 65 центов. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) в США выросли на 19 центов или 0,26% до $71,91 за баррель после закрытия предыдущей сессии с ростом на 73 цента.
В своем новогоднем обращении во вторник Си Цзиньпин заявил, что Китай в 2025 году введет более активную политику для стимулирования роста.
По данным частного опроса Caixin/S&P Global, опубликованного в четверг, производственная активность в Китае выросла в декабре, хотя темпы роста оказались медленнее, чем ожидалось, из-за беспокойства по поводу торговых перспектив и рисков, связанных с тарифами, предложенными избранным президентом США Дональдом Трампом.
Эти данные перекликаются с официальным исследованием, обнародованным во вторник, показавшим, что производственная активность в Китае в декабре практически не возросла, хотя сферы услуг и строительства восстановились. Это свидетельствует о том, что политические стимулы влияют на некоторые сектора, пока Китай готовится к новым торговым рискам.
«Трейдеры возвращаются к работе и, вероятно, оценивают повышенные геополитические риски, а также влияние политики Трампа, направленной на разогрев экономики США по сравнению с рисками от тарифов», — сказал аналитик рынка IG Тони Сайкамор.
«Завтра выпуск индекса ISM в производственной сфере США станет ключевым фактором для дальнейшего движения цен на нефть», — добавил Сайкамор.
Он также отметил, что недельный график WTI свидетельствует о сужении диапазона торгов, что может указывать на возможное значительное движение цен.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.