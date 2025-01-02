Цены на нефть выросли в первый торговый день 2025 года — Finance.ua

Цены на нефть выросли в первый торговый день 2025 года Сегодня 13:34 — Энергетика

Цены на нефть выросли в первый торговый день 2025 года

Цены на нефть немного выросли в четверг, в первый торговый день 2025 года, поскольку инвесторы, возвращаясь после праздников, осторожно наблюдали за восстановлением экономики Китая и спроса на топливо после обещания президента Си Цзиньпина содействовать росту.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 17 центов, или 0,06%, до $74,82 за баррель после того, как во вторник последний торговый день 2024 года выросли на 65 центов. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) в США выросли на 19 центов или 0,26% до $71,91 за баррель после закрытия предыдущей сессии с ростом на 73 цента.

В своем новогоднем обращении во вторник Си Цзиньпин заявил, что Китай в 2025 году введет более активную политику для стимулирования роста.

По данным частного опроса Caixin/S&P Global, опубликованного в четверг, производственная активность в Китае выросла в декабре, хотя темпы роста оказались медленнее, чем ожидалось, из-за беспокойства по поводу торговых перспектив и рисков, связанных с тарифами, предложенными избранным президентом США Дональдом Трампом.

Эти данные перекликаются с официальным исследованием, обнародованным во вторник, показавшим, что производственная активность в Китае в декабре практически не возросла, хотя сферы услуг и строительства восстановились. Это свидетельствует о том, что политические стимулы влияют на некоторые сектора, пока Китай готовится к новым торговым рискам.

«Трейдеры возвращаются к работе и, вероятно, оценивают повышенные геополитические риски, а также влияние политики Трампа, направленной на разогрев экономики США по сравнению с рисками от тарифов», — сказал аналитик рынка IG Тони Сайкамор.

«Завтра выпуск индекса ISM в производственной сфере США станет ключевым фактором для дальнейшего движения цен на нефть», — добавил Сайкамор.

Он также отметил, что недельный график WTI свидетельствует о сужении диапазона торгов, что может указывать на возможное значительное движение цен.

Економічна Правда По материалам:

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